اجتماع الان للجهاز الفني و لاعبي الفيصلي قبل الكلاسيكو

وطنا اليوم _ محمد عربيات

يقام الان اجتماع الجهاز الفني للنادي الفيصلي،بقيادة جمال أبو عابد مع لاعبين الفريق الأول قبل انطلاق القمة المنتظرة أمام الوحدات غدا .

وجاء اجتماع الجهاز الفني مع اللاعبين،بعد انتهاء تدريبات الفريق التي اقيمت على ملعب الكرامة.

وحث الجهاز الفني اللاعبين على بذل جهودهم من اجل تحقيق النقاط الثلاث و وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق القمة.

بدوره قال مساعد مدرب الفريق، ماهر أبو هنطش في حديثه لوطنا اليوم، أنه لا بديل عن الفوز من اجل الإنفراد بالصدارة.

وأشار أبو هنطش أن الفريق مكتمل الصفوف بإستثناء قائد الفريق براء مرعي، الذي اصيب بتمزق في عضلة ” البطة “خلال تدريبات المنتخب الوطني في الكويت موخرا.