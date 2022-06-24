أبو غوش يعود لنشاطات التايكواندو بعد أسباب قاهرة

وطنا اليوم:أعلن البطل الأولمبي الاردني أحمد أبو غوش عودته إلى “نشاطات التايكواندو الخارجية”.

ابو غوش قال:

اليوم وبعد فترة انقطاع عن نشاطات التايكواندو الخارجية وذلك لأسباب قاهرة خارجة عن ارادتي، اتوجه بعون الله للبدء بجولة من الدورات التدريبية لنشر المعرفة والخبرة التي حباني الله بها في رياضة التايكواندو الى دول العالم والجيل الحالي والقادم من الأبطال، وذلك ضمن ثلاث قارات هي اوروبا واسيا واميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، وستشمل هذه الدورات كل ما استحدث على قانون اللعبة من تعديلات ومهارات وفنيات لوصول المشاركين لأعلى المستويات استعدادا لما هو قادم من استحقاقات. حيث سوف أبدأها من سويسرا، قبل ان انتقل لاحقاً الى كلاً من قبرص والولايات المتحدة الأميركية وبورتيريكو والمكسيك والهند وايطاليا

اتوق لرؤيتكم جميعاً ضمن هذه الدورات، ودورات ونشاطات اخرى ستنال اعجابكم يتم التحضير لها ضمن الفترة القادمة