رونالدو يوجه تهديدا صريحا لإدارة مانشستر

وطنا اليوم _ وجه كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، إنذارا شديد اللهجة لإدارة ناديه الإنجليزي.

وكشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أن رونالدو وجه إنذارا لإدارة مانشستر يقول فيه “إما تسريع الإيقاع في سوق الانتقالات أو سأرحل”.

وأضافت أن النجم البرتغالي غاضب ومحبط للغاية من تحركات ناديه في الميركاتو الصيفي في ظل عدم إبرام أي صفقات بارزة.

ولفتت إلى أن داروين نونيز الذي كان محط اهتمام مانشستر يونايتد، انتهى به المطاف بالانتقال إلى ليفربول.

وذكرت أيضا أن إدارة المانيو لم تنجح بعد في محاولاتها لضم فرينكي دي يونج نجم برشلونة، والبرازيلي أنتوني لاعب أياكس أمستردام.

وعاد رونالدو (37 عاما) إلى صفوف مانشستر يونايتد صيف 2021 بعد 13 عاما من انتقاله إلى ريال مدريد.

وسجل رونالدو 24 هدفا في 38 مباراة، إلا أن مسيرة فريقه كانت محبطة، وفشل في الفوز بأي لقب، أو التأهل لدوري أبطال أوروبا.