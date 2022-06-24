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اختتام سباق الدرب البيئي الأول في غابة وصفي التل بنجاح

منذ 8 دقائق
اختتام سباق الدرب البيئي الأول في غابة وصفي التل بنجاح

وطنا اليوم – أنطلق  صباح اليوم الجمعة في غابة وصفي التل ” سباق الدرب البيئي الأول ” والذي تنظمه مؤسسة مسافات بلا حدود وبالتعاون مع مجموعة مطاعم حمادة ، وهو أحد أهم الفعاليات الرياضية الاجتماعية في المملكة، والذي يتم تنظيمه تحت شعار ” أنا، صحتي والطبيعة” ويقام على هامش احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية من عيد الجيش والثورة العربية الكبرى وذكرى جلوس جلالة الملك على العرش.

وأشار العداء  محمد السويطي مؤسس ومدير مؤسسة مسافات بلا حدود ،  ان مسافات بلا حدود تنظم هذا السباق الأول من نوعه في الأردن حيث يجمع ما بين الرياضة، البيئة، الطبيعة  والسياحة. كما ان نظرة مسافات بلا حدود بتنظيم هذا النوع من السباقات الجبلية في غابة وصفي التل التي هي من أفضل المناطق التي يقام فيها مثل هذه السباقات من حيث التضاريس وجمالية الموقع. وايماناً منا بأهمية الرياضة التي هي خطوة من الخطوات المهمة في طرق الوقاية من الأمراض وخطوة ايجابية في تغيير نمط الحياة. كما وان مسافات بلا حدود نظمت على مدار العشر سنوات الماضية سباق الإستقلال في عمان وماراثون رم الدولي الذي يقام سنوياً بالتعاون والشراكة مع سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة  لعدة مسافات، مسافة 84 كم، 21 كم و 10 كم على مدار يومين إنطلاقا من مدينة البترا إلى صحراء وادي رم، وقد حظى هذا الماراثون بمشاركة محلية، عربية ودولية كما استقطب أبرز عدائي العالم المتخصصين في سباقات الصحراء وابرزهم البطل العالمي رشيد المرابطي والعداء الدولي سلامة الأقرع. كما وتم وإطلاق مشروع عداء الجنوب برعاية خاصة من مسافات وشركة سنيورة للصناعات الغذائية. ونتطلع في السنوات القادمة ان يكون هذا السباق البيئي على مستوى دولي واستقطاب عدائين متخصصين في هذا النوع من السباقات

الفائزين …..

13كم ذكور
التوقيت الجنسية الاسم المركز
0:48:14
أردني / هايجين لؤي البوسطة
1
0:49:32
أردني / هايجين محمد سلامة
2
0:51:15
أردني / هايجين محمد الشيخ

3

+++++++++++
13كم إناث
التوقيت الجنسية الاسم المركز
1:13:07
اردنية
صفا تاكروري 1
1:13:40
أردنية سارة الهنيدي
2
1:14:38
بريطانية ايما داروود

شاهد سباق الدرب البيىء الأول في غابة وصفي التل 13 كم.

https://www.youtube.com/watch?v=WCP7C042G4Q

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