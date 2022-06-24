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الحسين يخطف تعادلا مثيرا من الجزيرة

منذ 32 ثانية
الحسين يخطف تعادلا مثيرا من الجزيرة

وطنا اليوم  _ خطف فريق الحسين إربد نقطة ثمينة من مستضيفه الجزيرة بعد أن تعادل معه بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم أمس على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد، لحساب الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022.

وسجل مهاجم الجزيرة الشاب بكر كلبونة هدف فريقه الوحيد بعد مرور 9 دقائق على انطلاقة المباراة، قبل أن يعدل المهاجم النيجيري كريستيان أبيوزور النتيجة عند التسعين، ليعود الجزيرة ويتقدم بالنتيجة عبر البديل حسين عبيدات عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليعادل المدافع الهداف لفريق الحسين حجازي ماهر النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة السادسة من الوقت البديل.

وصعد الجزيرة مركزا واحدا للأمام ويصبح في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط، فيما أصبحت صدارة الحسين مهددة في حال تحقيق الفيصلي نتيجة الفوز على نظيره الوحدات في لقاء قمة الجولة غدا، وذلك بعد أن أصبح الرصيد النقطي للحسين عند 16 نقطة منفردا بها، ومتقدما بنقطة على الفيصلي الوصيف.

وتستكمل منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين اليوم بمبارتين، إذ يرحل شباب العقبة إلى ستاد عمان الدولي لمواجهة سحاب عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي الرمثا بشباب الأردن على ستاد الحسن الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتختتم مباريات الجولة غدا من خلال 3 مباريات، إذ يلتقي الصريح مع السلط على ستاد الحسن عند الساعة السادسة، معان ومغير السرحان عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وختاما بقمة الجولة بين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان بالتوقيت ذاته.

الحسين إربد 2 الجزيرة 2

الحكام: صدام عمارة، محمد الخلف، محمود أبو ظاهر ومحمد بدارنة حكما رابعا.

الأهداف: بكر كلبونة د.9، حسين عبيدات 90+4 (الجزيرة) كريستيان أبيوزور د.90، حجازي ماهر د.96 (الحسين).

العقوبات: إنذار لسيف درويش (الحسين) محمد الباشا وخلدون صبرة (الجزيرة).

مثل الفريقين:

الحسين إربد: محمود الكواملة، أدهم القرشي، حجازي ماهر، رواد أبو خيزران، لورانس شازيه (محمد الموالي)، مصطفى كمال، خليل بني عطية (سعد الروسان)، سيف درويش، مصعب اللحام، فارس غطاشة (عبد الله العطار)، كريستيان أبيوزور.

الجزيرة: وليد عصام، زيد الزواهرة، محمد الباشا (حسين عبيدات)، معتصم الجعبري، نور الدين موافي، خضر الحاج (ليث حبول)، حمد البلاونة، حمزة الصيفي، عامر جاموس، أحمد أبو شعيرة (يوسف خشرم)، بكر كلبونة.


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