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السرحان لوطنا اليوم : كاظمة الكويتي رفع قيمة العرض من اجل” العرسان

منذ دقيقتين
السرحان لوطنا اليوم : كاظمة الكويتي رفع قيمة العرض من اجل” العرسان

وطنا اليوم  _ محمد عربيات 

قال رئيس نادي السرحان، عبدالله السرحان أن نادي كاظمة الكويتي يعتبر الاقرب لضم اللاعب أحمد العرسان خلال الفترة المقبلة. 

وبين السرحان في رده على استفسارات ” وطنا اليوم “ان العرسان تلقى عروضا إماراتية وسعودية عن طريق وكلاء لاعبين ،مبينا أن نادي كاظمة قدم 65 ال دولار خلال الأيام الماضية من أجل تجديد عقده .

ولفت السرحان أن النادي رد على عرض كاظمة، من اجل رفع قيمة العقد خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن المفاوضات شهدت تطورا بشأن قيمة العقد ، اذ توصلت إدارة النادي الى مبلغ 80 ألف دولار. 

وأضاف: سنرد على العرض المقدم لنادي كاظمة يوم الاحد المقبل. 


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