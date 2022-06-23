السرحان لوطنا اليوم : كاظمة الكويتي رفع قيمة العرض من اجل” العرسان

وطنا اليوم _ محمد عربيات

قال رئيس نادي السرحان، عبدالله السرحان أن نادي كاظمة الكويتي يعتبر الاقرب لضم اللاعب أحمد العرسان خلال الفترة المقبلة.

وبين السرحان في رده على استفسارات ” وطنا اليوم “ان العرسان تلقى عروضا إماراتية وسعودية عن طريق وكلاء لاعبين ،مبينا أن نادي كاظمة قدم 65 ال دولار خلال الأيام الماضية من أجل تجديد عقده .

ولفت السرحان أن النادي رد على عرض كاظمة، من اجل رفع قيمة العقد خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن المفاوضات شهدت تطورا بشأن قيمة العقد ، اذ توصلت إدارة النادي الى مبلغ 80 ألف دولار.

وأضاف: سنرد على العرض المقدم لنادي كاظمة يوم الاحد المقبل.