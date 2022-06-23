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2,5 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء في 5 أشهر

منذ دقيقتين
2,5 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء في 5 أشهر

وطنا اليوم:استقبل مطار الملكة علياء الدولي 2,536 مليون مسافر (قادم ومغادر) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وأظهرت أرقام السفر الصادرة عن مجموعة المطار الدولي، اليوم الخميس، ارتفاعا بنحو 200 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت حركة الطائرات 25336 حركة، بزيادة نسبتها 125 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها.
كما ارتفعت حركة الشحن الجوي إلى 23475 طنا مسجّلة أرقاما أعلى من المحققة خلال العام 2021، بنسبة 26.4 بالمئة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود، إن إحصائيات المسافرين تمثل نموا إيجابيا على أساس سنوي، مقارنة بالعام 2021، مدفوعا إلى حد كبير بعطلة عيد الفطر وتخفيف قيود السفر في الأردن وحول العالم.
وأعرب كلود عن تطلع المجموعة إلى تحقيق تقدّم مطرد خلال الأشهر المقبلة مع قرب حلول العطلة الصيفية وعطلة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج


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