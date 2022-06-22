ساديو مانيه رسميا إلى بايرن ميونيخ من ليفربول بعقد لثلاث سنوات

وطنا اليوم _ انتقل المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة، بعقد لمدة ثلاث سنوات قادما من ليفربول الإنجليزي، بحسب ما أعلن الناديان الأربعاء.

وجاء في بيان للنادي البافاري “وقّع المهاجم البالغ من العمر 30 عاما على عقد مع حامل الرقم القياسي في بطولة ألمانيا حتى 30 حزيران/يونيو 2025″، وذلك بعد “ستة مواسم مذهلة مع ليفربول” بحسب الأخير، حقق خلالها لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وكان مانيه وصل الثلاثاء، إلى ميونيخ تمهيدا لانتقاله ولإجراء الفحص الطبي الروتيني، فيما أشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت قرابة 41 مليون يورو (43 مليون دولار).

وكشف مانيه أنه رفض عروضا من أندية كبرى للالتحاق ببطل ألمانيا، وقال في حديث مع صحيفة بيلد المحلية إن النادي البافاري مناسب له.

قال “أخبرني وكيل أعمالي أنه كانت هناك أيضا اهتمامات من أندية أخرى، لكن بالنسبة لي، كان الشعور صحيحا منذ البداية عندما قدّم بايرن خطته معي”.

وتابع “بالنسبة لي، كان النادي المناسب في الوقت المناسب”.

وقد يكون مانيه، الذي يمكن أن يلعب كرأس حربة أو كجناح، بديلا للمهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرّر مرارا رغبته بالرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى برشلونة الإسباني.

وخاض مانيه 269 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول منذ وصوله من ساوثمبتون في 2016، وسجل له 120 هدفا و38 تمريرة حاسمة وحقق معه أيضا ألقاب كأس العالم للأندية، وكأس إنجلترا، وكأس الرابطة الإنجليزية والكأس السوبر الأوروبية.

قال رئيس بايرن ميونيخ هيربرت هاينر “ساديو مانيه نجم عالمي يؤكد جاذبية بايرن ميونخ (للنجوم) وسيزيد من جاذبية الدوري الألماني ككل”.

وتابع “الجماهير يأتون إلى الملاعب لرؤية نجوم مميزين مثله”.