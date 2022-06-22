معن قطامين: منصب الوزير في الأردن “تهمة”

وطنا اليوم_قال وزير العمل السابق الدكتور معن قطامين، إن منصب الوزير في الأردن بات “تهمة وشبهة”؛ وذلك بالرغم عمل معظم المواطنين في الدولة التي تحتضنهم.



وتحدث قطامين، خلال استضافته على برنامج “نيران صديقة” الذي يذاع عبر قناة عمان TV ويقدمه الدكتور هاني البدري، عن أسباب مغادرته الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.



وبين أن لقاء جمعه مع الرئيس الخصاونة في منزله استمر لمدة 4 ساعات لاقناعه بدخول الحكومة بالرغم من رفضه، موضحا أنه ارسل رسالة تحوي على المشكلة والحلول من وجهة نظره وتتمثل بأن مشكلة البطالة لا يمكن حلها إلا من خلال الاستثمار.