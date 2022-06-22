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تشخيص خاطئ لبراء مرعي في الكويت و مشاركة السمارنة تتضح غدا

منذ 21 دقيقة
تشخيص خاطئ لبراء مرعي في الكويت و مشاركة السمارنة تتضح غدا

وطنا اليوم  _ محمد عربيات 

قال مصدر مسؤول من النادي الفيصلي، أن اللاعب عبيدة السمارنة، تعرض خلال التدريبات قبل امس،للإصابة بشد عضلي .

و وفق المصدر، فإن السمارنة بدا يوم أمس يخضع لجلسات العلاج اللازمة من قبل معالج النادي شادي عاصي .

ولم تتضح حتى الان مشاركته بالكلاسيكو يوم السبت من عدمها،بانتظار أن تتضح الامور بشكل أكبر يوم غد الخميس .

ويخضع السمارنة الان لتدريبات فردية ، ويعمل عاصي على تاهيله بالشكل المطلوب نظرا لأهمية اللقاء. 

وفي ذات السياق، أشار المصدر أن اللاعب براء مرعي، اصيب خلال تدريبات المنتخب الوطني في الكويت ،ولفت المصدر أن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لم يستطيع تشخيص الإصابة بالشكل الصحيح. 

إذ أكد الجهاز الطبي أن اصابة براء مرعي ما هي الا التهابات، في حين تبين أنه يعاني من تمزق في “البطة “عند عودة للاردن بعد أن قام يتشخيصه المعالج شادي عاصي ،إلامر الذي جعل اصابة اللاعب تتفاهم بشكل أكبر. 


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