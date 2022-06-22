الزراعة: نعمل على تدشين 3 مستشفيات بيطرية

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن الوزارة تعمل على تدشين ثلاثة مستشفيات بيطرية في أقاليم الممكلة الثلاثة.

وأضاف الحنيفات خلال متابعته الإجراءات المتخذة في التعامل مع شحنات الأضاحي القادمة إلى الأردن، أن المستشفيات الثلاثة ستخدم قطاع الثروة الحيوانية ما سينعكس إيجابا على المستوى البيطري للأردن عالميا، ويحافظ على صحة الإنسان والحيوان خاصة أن هناك أمراضا كثيرة مشتركة بين الإنسان والحيوان.

وتابع الحنيفات توفر الأضاحي في الأردن بالجودة والكميات والأسعار المناسبة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

ولفت الحنيفات إلى أن العمل يسير وفقا لاستراتيجية واضحة وميسرة لرفع كفاءة الخدمات البيطرية؛ بهدف رفع صادرات الأغنام خلال الأعوام المقبلة.

وأكد الحنيفات على ضرورة التواصل مع المزارعين والوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل عليها بشكل يضمن تنظيم القطاع.

ودعا الحنيفات إلى تطوير القطاعات الحيوانية المختلفة من الدواجن والاستزراع السمكي كونها تشكل رافدا للاقتصاد الوطني