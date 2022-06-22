عطل كهربائي يؤجل مباراة معان ومغير السرحان بدوري المحترفين

وطنا اليوم:قرر اتحاد كرة القدم، تعديل موعد مباراة فريقي معان ومغير السرحان، المقررة يوم غد الخميس، لتقام يوم السبت المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إنه تقرر إقامة المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الأردني للمحترفين، عند الثامنة والنصف من مساء يوم السبت المقبل على ستاد الأمير محمد بالزرقاء بدلا من يوم غد الخميس.

وجاء قرار تغيير موعد المباراة بسبب عطل كهربائي طارئ في مدينة الأمير محمد بالزرقاء.