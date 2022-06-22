الملك: السعودية ستظل سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية “ستظل بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية”.

وقال الملك عبر توتير: “أخي سمو الأمير محمد بن سلمان، شرّفت دارك وأهلك في الأردن. ستظل السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية، وسنظل في الأردن، المعين والجار الأمين، لجميع الأشقاء العرب لما فيه خير بلادنا وشعوبنا”.