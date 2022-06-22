علماء واساتذة شريعة يهاجمون وزير الأوقاف

وطنا اليوم:أصدر عدد من علماء واستاذة الشريعة الاسلامية بياناً شديد اللهجة، انتقدوا من خلاله التصريحات الأخيرة لوزير الأوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية محمد الخلايلة.

واستنكر الخلايلة في لقاء تلفزيوني قيام الآباء بإلزام أطفالهم على تعليم وحفظ القرآن، وتعليم الأطفال بعمر الخمس سنوات القرآن الكريم.

وتالياً نص البيان

تابعنا كما تابعتم التصريحات الأخيرة لوزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة فيما يتعلق بتدريس القرآن الكريم لطالب الروضة، والتي أنكر فيها تعليم أطفال الروضة القرآن على حساب الالتحاق بالتعليم النظامي غير الإلزامي، والتي أوجب فيها على الدولة التدخل لمنع الأب من تعليم القرآن في هذه المرحلة العمرية، وعليه نقول:

1 – لا يخفى عليكم شعبنا الأردني أن القرآن فيه شرف الدنيا والآخرة، وأن المسلمين لا زالوا في تاريخهم يُرْضعونه لأولادهم من نعومة أظفارهم لعلهم ينالون بركته في الدَّارَيْن.

2 – هذا التعسف في الحديث عن أهمية القرآن في مرحلة الروضة للأطفال، فيه إيذاء لا يخفى لكتاب الله والذي هو دستور أمتنا ومصدر عِزها، وفيه إيذاء لجمهور أهل هذا البلد العظيم الذين يتسابقون في تعليم أولادهم للقرآن من صغرهم ويحرصون عليه.

3 – مَنْعُ الآباء من ممارسة أحكام ولايتهم على أبنائهم الصغار يخالف إجماع الأمة وعلمائها على أن الولي هو الأب، وأن ولايته لا تسقط إلا في أحوال ليس منها حرصه على تعليم القرآن لولده.

4 – خدمة القرآن وتعظيمه من أركان عمل الأوقاف والمقدسات الإسلامية، والحديث عنه بهذه الطريقة المهينة، يُدخل شكوكًا كبيرة إلى قلوب الغيورين على شعائر الإسلام، ويسقط هيبة وزارة عظيمة أحببناها ولا زلنا ندعو للصادقين فيها بأن يحفظهم ربنا ويجري الخير على أيديهم.

5 – لا زال أبناء هذا الوطن يحرصون على لغة خطاب يعظمون فيها شعائر الله، ويبذلون فيها من جمال الخطاب وحلاوته ما يُحبب الدين والقرآن إلى القلوب، ويجعله زادهم الذي لا يستغنون عنه في حِلِّهم وترحالهم.

6 – نرى ضرورة أن تتوجه الجهود في هذه المرحلة الحساسة لمقاومة الإفساد الذي نراه في حفلات المجون في جنبات وطننا، ومقاومة الصهاينة الذين يعبثون بمقدساتنا، ومقاومة من يتاجر بديننا وأمتنا وأوطاننا.، والحرص على ثوابت الدين.

أخيرًا: نترقب اعتذرًا رسميًّا للأردنيين جميعًا عن هذه التصريحات التي مسَّت أغلى ما في حياتهم، والتي عرَّضت شريحة واسعة للإيذاء النفسي، والتي من شأنها أن تعرض المزاج العام في هذا الوطن الحبيب للتعكير والعبث.

الموقعون :

1.معالي الدكتور بسام علي سلامه العموش / كلية الشريعة/ الجامعة الأردنية

2.أ .د. جبر محمود محمد الفضيلات

3.الاستاذ الدكتور جمال محمود ابو حسان ،أستاذ التفسير وعلوم القرآن

4.د. جمال محمد أحمد الباشا أستاذ جامعي

5.د. محمد سعيد بكر

6.الشيخ إحسان محمد عايش العتيبي، باحث شرعي

7.د. عبدالله معروف عمر – أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد

8.د أسامة فتحي أحمد أبوبكر

9.الدكتور محمد أحمد الخطيب / الجامعة الاردنية

10.الدكتور احمد سليمان عوض الرقب استاذ مشارك

11.د. سائد أحمد الضمور

12.الدكتور أكرم يوسف عمر القواسمي – استاذ أصول الفقه المساعد في كلية الشريعة في جامعة القصيم

13.أ.د. إياد عبد الحميد نمر عبدالرحمن

14.د.ابراهيم نظمي محمد منسي

15.الدكتور عبد الحميد راجح عبدالحميد كردي دكتور جامعي

16.الدكتور منذر عرفات توفيق زيتون

17.د. نوح محمد خلف الفضول دكتوراه الفقه وأصوله رئيس قسم التدريب في معهد القضاء الشرعي

18.د محمد محمود الطرايرة أستاذ جامعي

19.د محمد العرمان العجارمة أستاذ الشريعة في جامعة الشرق الأوسط

20.د حذيفة صلاح عبد الفتاح الخالدي، دكتوراه، مدير معهد القراءات القرآنية

21.د.منجد محمد رضوان أحمد أستاذ مساعد في التفسير وعلوم القرآن الكريم في جامعة ٢٩ مايو إسطنبول- تركيا

22.د أحمد داود شحروري ، أستاذ الشريعة في جامعة الزيتونة الأردنية

23.عمار علي حسين علاونة ماجستير في التفسير

24.الدكتور سميح قرقش

25.د.لينا عبد الله أحمد الزعبي/دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن

26.د.إيمان عبد اللطيف عبد اللطيف شلبي _دكتوراه تفسير َعلوم القرآن

27.الدكتور ‏حسين جميعان ‏دكتوراة في الشريعة الإسلامية تخصص الحديث النبوي الشريف

28.دكتوراه الفقه المقارن مجاهد هشام سليم قنديل

29.الدكتور إبراهيم طه العجلوني استاذ جامعي

30.د. محمد يوسف الجوراني _ دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن _ باحث ومحقق في التراث الإسلامي

31.د.هوازن أحمد الشيخ سالم الحياصات

32.أحمد فايز أحمد الهرش، أستاذ مشارك في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية

33.د. ضياء الدين محمد يوسف العطيات

34.د سعد الدين فخري الرفاعي

35.د. أيمن محمد عمرو

36.الدكتور عبدالله سليمان المشوخي استاذ الدراسات الاسلامية بالسعودية سابقا (متقاعد)

37.د.معاذ عقاب أحمد عواد- الأستاذ المشارك في الحديث الشريف وعلومه/ جامعة القصيم

38.د فواز البشتاوي عميد كلية الحضارة العربية القيرغيزية

39.د.عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد دية دكتوراة في الفقه وأصوله

40.د.خالد درويش مصطفى ترتير – دكتوراة في العقيدة الإسلامية – كلية الشريعة – الجامعة الأردنية

41.د. محمد عبد الحميد الشاقلدي دكتوراه في الفقه وأصوله استاذ مساعد في الجامعة الإسلامية بمنيسوتا

42.د.عيد حراحشه

43.ا.د. محمد عبدالله عويضة

44.د.فهمي سعيد علي شومان /متقاعد

45.أ د فاتح حسني الصافوطي / أستاذ جامعي

46.أ.د. محمد خير حسن محمد العمري استاذ دكتور مدرس في جامعة قطر

47.رجاء حسن يوسف حمودي ماجيستير تفسير

48.همام ابراهيم محمد الطوالبة – ماجستير في الفقه الاسلامي وأصوله – باحث ومحاضر في العلوم الشرعية والعقلية

49.الدكتور يونس احمد خطايبه

50.الدكتور خضر ابراهيم قزق /دكتوراه في التفسير وعلوم القران الكريم

51.د باسل محمد رشاد صدر، دكتوراة في العقيدة الإسلامية

52.د.هيثم عبد الغفور صبري الرفاعي دكتوراه في الحديث النبوي الشريف باحث في السنة النبوية

53.الأستاذ الدكتور أحمد محمد مفلح القضاة، نائب رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم

54.عزام حلمي احمد جابر دكتوراة التفسير وعلوم القران الكريم مدرس في المعهد الشرعي جمعية المحافظة على القرآن الكريم

55.عمر حتاملة معلم ماجستير عقيدة إسلامية

56.الدكتور عبدالله محمد محمود الخطيب/ دكتوراه شريعة / أكاديمي

57.د. عماد احمد محمد

58.د. رائف محمد عبد العزيز غنيمات.. استاذ مشارك بالفقه واصوله

59.د.سامي وديع عبد الفتاح القدومي.. دكتوراه في الشريعة الإسلامية.. مدرس

60.دكتور خالد أحمد الخطيب دكتوره شريعه تخصص حديث

61.عمر سليمان سالم الرشيدات ماجستير في الفقه واصوله

62.د. عيد الزعبي

63.د بسام عبدالكريم احمد عبدالغني

64.د.غزالة محمد زياد فارس ابو حميد/دكتوراة/مدرسة في معهد علوم الشريعة

65.د . فراس مصطفى علي القضاة

66.ا.د عبد اللطيف علي عبدالله الغزاوي

67.خنساء محمد سلامه العيسى/استاذ مشارك/عضو هيئة تدريس

68.د. أحمد حسن حسين الفاعوري دكتوراة في الحديث النبوية الشريفين أستاذ مشارك جامعة القصيم المملكة العربية السعودية

69.الاستاذ الدكتور فراس محمد الربابعه

70.د.أثيل محمد سلامه العيسى / دكتوراة تربية إسلامية/مُدرسة بخبرة20سنة

71.د. مي حمودة دكتوراة محاضر أكاديمي

72.د. علي الجيوسي عضو رابطة علماء الاردن

73.د. بلال ابوصالح مشرف تربوي

74.د.بلال محمد مصطفى الربابعة – دكتوراه – إمام مسجد

75.ملاك ضامن عبدالكريم عبود، طالبة دكتوراة في التفسير وعلوم القرآن في جامعة اليرموك كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

76.أستاذ مشارك د.نجيب سمير نجيب خريس

77.الدكتور ماجد أمين ساري العمري/الفقه واصوله

78.د.عزام حلمي أحمد جابر /. دكتوراة فلسفة التفسير و علوم القرآن

79.د.عزيزة صالح طه عليوة دكتوراه في الحديث الشريف مشرفة تربوية في وزارة التربية والتعليم

80.د.هيثم محمود علي صالح / دكتوراه فقه واصوله

81.لينا عبدالرحمن محمود عابد ماجستير التفسير وعلوم القرآن المهنة معلمة

82.د/ احسان محمد لافي

83.إبراهيم سالم قنديل / ماجستير فقه وأصوله

84.محمد عبد القادر مصطفى/ ماجستير أصول فقه

85.د. رولى محمد أحمد محسن دكتوراة في التفسير وعلوم القرآن

86.محمد احمد سليمان السنيان – ماجستير حديث شريف-أمام مسجد

87.الدكتور عمران اسحق محمد ابو زر