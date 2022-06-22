تعميم بزيادة اعداد فحص الـ PCR لمراجعي طوارئ المستشفيات

وطنا اليوم:اصدر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، قرارا بزيادة اعداد عينات فحص “PCR” المسحوبة يوميا من خلال فحص جميع مراجعي ومرافقي اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات بغض النظر عن الوضع التطعيمي للمراجع والمرافقين، وذلك لغايات المسح فقط، ودون انتظار المراجع لنتيجة الفحص.

وجاء قرار الهواري، في تعميم ، يفيد بأنه من الملاحظ في الاونة الاخيرة انخفاض اعداد عينات “PCR” المسحوبة في اقسام طوارئ المستشفيات وارتفاع عدد الحالات المرضية لفيروس كورونا في بعض الدول المجاورة والاقليم والعالم، وذلك حرصا من وزارة الصحة على متابعة التطورات للحالة الوبائية للجائحة في الاردن