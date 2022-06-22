زياد الحجاج ينوي الترشح لرئاسة النادي الفيصلي

وطنا اليوم _ في حديث له حول مستقبل النادي الفيصلي كونه كان شريكاً وداعما له، اكد الدكتور المهندس زياد الحجاج عن نيته بالترشح لرئاسة النادي الفيصلي المقبلة.

وجاء في تصريح الحجاج ان النادي الفيصلي اليوم قادر على الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي من خلال الامكانيات الكبيرة التي تمكنه من تنفيذ برامج استثمارية كانشاء الاكاديميات في جميع المحافظات بالاضافة الى تفعيل الانشطة الثقافية والرياضية وتنظيم المناسبات الريعية مشيرا الى ان ما ذكر يجب ان يكون من الاولويات في الفترة القادمة.

ولفت المهندس زياد ان الاعلان الرسمي عن الترشح لمنصب الرئيس مرتبط بموعد الانتهاء من تشكيل اعضاء قائمته لغايات الاعلان عن اسمائهم ضمن الحملة.