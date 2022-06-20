أبو عمارة : نتطلع للتعويض أمام الفيصلي

وطنا اليوم _ أكد منذر أبو عمارة، نجم الوحدات، أن التعادل السلبي مع السلط كان بطعم الخسارة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، والمؤجلة عن الجولة الأولى من دوري المحترفين الأردني.

وقال أبو عمارة، في تصريحات لقناة الأردن الرياضية: “نعتذر لجماهيرنا عن هذا التعادل.. كنا الأفضل خلال المباراة”.

وتابع: “غبت عن مباريات المنتخب الأخيرة، وشاركت اليوم مع الوحدات بعد فترة من الانقطاع، وحاولت تقديم الإضافة لفريقي في الشوط الثاني”.

وأردف: “الحمد لله تسببت في حصول فريقي على ركلة جزاء، ولم نستثمرها.. وأقول لزميلي أحمد سمير “فداك” ركلة الجزاء التي أهدرتها”.

وأضاف: “سنجتهد للتعويض في مواجهتنا المقبلة والمنتظرة أمام الفيصلي، يوم السبت”.

وأتم: “مواجهات الوحدات والفيصلي لا تحلو إلا بالحضور الجماهيري، وجماهيرنا ستؤازرنا في لقاء القمة كعادتها”.