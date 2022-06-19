حجاوي: الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة وعلينا الحذر

وطنا اليوم _ قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، الأحد، إن الوضع الصحي في الأردن مستقر، ولا زالت الأرقام التي تتعلق بحالات الوفاة ونسب الإدخال للمستشفيات جراء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا “مقبولة”.

وأضاف حجاوي تعليقا على ارتفاع نسب الفحوص الإيجابية جراء الإصابة بفيروس كورونا في الأردن، أن الجائحة لم تنتهي بعد، والأردن يشهد زيادات قليلة في إصابات كورونا كما يحدث في جميع دول العالم.



وحول إصدار لجنة الأوبئة توصيات جديدة أوضح حجاوي، أن الكمامة يجب أن تستعملها بعض الفئات خاصة الكبار في السن، مبينا أنه يوجد انخفاضا ملموسا في نسب التطعيم بالمملكة خلال الفترة السابقة.



ولفت إلى أن كوادر وزارة الصحة ستعمل على زيادة أعداد الفحوصات، بينما لا يوجد جديد على مستوى متحورات كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أن الأردن سجل 643 إصابة بفيروس كورونا، وذلك في الأسبوع الوبائي 24 الممتد في الفترة (11 إلى 18 حزيران/يونيو).



وأظهر التقرير الصادر عن الوزارة ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بنحو 62 في المئة، مقارنة مع 402 إصابة في الأسبوع الوبائي الماضي (23).



ولم يسجل في الأردن أي وفاة نتيجة الفيروس، وفقا للتقرير.



وكشفت الوزارة أنه تم إجراء 11,694 فحصا مخبريا (بي سي آر)، مقارنة مع 12,430 فحصا أجريت في الأسبوع الوبائي الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 6 في المئة.