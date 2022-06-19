إطلاق عقد عمل موحد للعاملين في قطاع الازهار لحماية حقوقهم

وطنا اليوم -:أطلقت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مشروع العمل اللائق في قطاع زراعة الازهار، والذي تضمن الإعلان عن عقد عمل موحد للعاملين في القطاع بهدف حماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة لهم، وبدعم من برنامج المعونه الانساني الاسترالي. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت السبت 18/6/2022، برعاية العين عيسى حيدر مراد، رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان مندوباً عن رئيس المجلس فيصل الفايز، وبمشاركة لجنة العمل والتنمية في المجلس، وحضور وزير الزراعة، وأعيان ونواب، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والسفاره الأستراليه في الأردن، ووزارة العمل، والهيئات والجمعيات العامله في قطاع الزراعة. وبحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد العام، فإن الورشة اشتملت على شرح مشروع النهوض بالعمل اللائق في قطاع زراعة الازهار، وبيان بنود العقد الموحد الذي تم التوافق عليه بين جمعية أزهار القطف ومنظمة العمل الدولية. وقال مراد، إن قطاع الزهور في الاردن يعد قطاعاً حيوياً اذ تتصدر زراعته مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني ويزداد الطلب عليها سنويا ويوجد اكتفاء ذاتي من الزهور، و المملكة تعتبر من اهم الدول المنتجة للزهور ويوجد مزارع متطورة بطرق انتاجها لمعظم أزهار القطف في مختلف مناطق المملكة. وأشار مراد إلى أهمية وجود عقد عمل موحد للعاملين في قطاع زراعة الازهار، لتحسين وضع العمال في هذا القطاع من خلال نموذج إلتزام ضمن التشريعات الوطنية، ويضمن الالتزام بقوانين العمل الدولية، مما يساهم في توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، وتطوير مهاراتهم وزيادة فرص توظيفهم في قطاع زراعة الأزهار في الأردن، ويعزز الإنتاجية .