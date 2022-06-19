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19:09
مصدر أمني يوضح: دوي الانفجار الذي سمع في مناطق الشمال ناتج عن أعمال داخل كسارات ومحاجر في محافظة جرش
18:20
الكوفحي يكشف عن هدر ملايين الدنانير في بلدية إربد
18:13
الناشط الجمل يستعد للتوجيهي في السجن.. وذووه يطلقون عاصفة الكترونية مساء اليوم
18:07
تكريم وامسية طربية لحسن رمزي في دائرة المكتبة الوطنية
17:47
متى تبدأ وتنتهي؟.. تفاصيل عطلة عيد الأضحى
17:37
الجمارك تحبط تهريب (125) كرتونة دخان
17:30
الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%
17:21
جريمة مروعة..أب يجبر ابنه على شرب ماء مغلي حتى الموت
17:03
البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض”حجر زاوية قد يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي
16:56
صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية مقدارها 50 دينارا
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مصدر أمني يوضح: دوي الانفجار الذي سمع في مناطق الشمال ناتج عن أعمال داخل كسارات ومحاجر في محافظة جرش
منذ 8 دقائق
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18:20
الكوفحي يكشف عن هدر ملايين الدنانير في بلدية إربد
18:13
الناشط الجمل يستعد للتوجيهي في السجن.. وذووه يطلقون عاصفة الكترونية مساء اليوم
18:07
تكريم وامسية طربية لحسن رمزي في دائرة المكتبة الوطنية
17:47
متى تبدأ وتنتهي؟.. تفاصيل عطلة عيد الأضحى
17:37
الجمارك تحبط تهريب (125) كرتونة دخان
17:30
الغذاء والدواء: ارتفاع أسعار حليب الرضع 2.5% إلى 8%
17:21
جريمة مروعة..أب يجبر ابنه على شرب ماء مغلي حتى الموت
17:03
البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض”حجر زاوية قد يساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي
16:56
صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية مقدارها 50 دينارا
16:50
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15:36
الشكوك يحوم حول مشاركة براء مرعي بالكلاسيكو
15:35
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15:35
أعلن عن فعاليات دورته الـ30 تحت شعاره الثابت “الأردن تاريخ وحضارة”
15:21
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