صندوق الزكاة يقرر صرف عيدية مقدارها 50 دينارا

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الدكتور محمد الخلايلة الموافقة على صرف عيدية مقدارها 50 دينارا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للأسر المنتفعة شهريًا وأسر الأيتام من الصندوق، بحيث تصرف مع راتب شهر حزيران الجاري.

كما قرر المجلس الموافقة على إطلاق دفع جديدة من سداد الديون عن مئة غارمة، ممن استحق عليهن شروط دفع الذمم المالية.

وقرر الموافقة على تنفيذ برنامج الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بشراء 20 ألف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها من المؤسسة الاستهلاكية المدنية لطلبة الأسر الفقيرة وأسر الأيتام.

ووافق المجلس أيضا على ترميم عشرة منازل في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها.

كما وافق على قبول التبرع من مجلس محافظة جرش والبالغ قيمته خمسة وسبعون ألف دينار لصالح المشاريع التأهيلية التي سوف يقيمها الصندوق بنفس المحافظه.

وقال الخلايلة إن قرارات مجلس إدارة صندوق الزكاة جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة تلمس حاجات المواطنين وتقديم المساعدات لهم، منوها إلى أن الصندوق ملتزم بتقديم كل ما أمكن من مساعدات عينية ونقدية ضمن الامكانات المتاحة له.

وثمن جهود المزكين والمتبرعين لصندوق الزكاة من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يدعمون الصندوق بالتبرعات لايصالها إلى مستحقيها في مختلف مناطق المملكة، وضمن أسهم الزكاة التي حثتنا عليها شريعتنا الاسلامية