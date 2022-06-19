قرار قطعي بالحجز على أحد أقدم اندية عّمان

وطنا اليوم:أصدرت محكمة التمييز قرارا قطعيا ونهائيا، بإخلاء والحجز على ممتلكات احد اقدم النوادي (الثقافية الرياضية) في العاصمة عمان من مقره في منطقة اللويبدة بسبب تراكم الديون عليه.

وقال ممثل صاحب العقار المحامي احمد أبو الفول ، ان القرار الصادر عن محكمة التمييز هو قرار قطعي ، بعدما استأنف ممثلو النادي باستئناف القرار الأول الصادر عن محكمة صلح عمان.

وبين أبو الفول ان القرار يشمل اخلاء العقار والحجز على موجودات النادي والحجز على الحساب البنكي (والذي تبين انه فارغ)، بالإضافة الى الحجز على مخصصات النادي من قبل وزراتي الشباب والثقافة والجهات الأخرى.

وأشار الى ان القرار جاء بعد تراكم الديون على النادي وعدم تسديد الأجور منذ 2019 ، حيث تصل قيمة الأجور الى اكثر من 20 الف دينار ، بالإضافة الى مستحقات مالية تصل الى 8 الاف دينار.