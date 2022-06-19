الشكوك يحوم حول مشاركة براء مرعي بالكلاسيكو

وطنا اليوم _ محمد عربيات

تحوم الشكوك حول مشاركة قائد النادي الفيصلي، براء مرعي في مباراة الكلاسيكو المرتقبة يوم السبت المقبل لحسابات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لمرحلة الذهاب .

وعلم وطنا اليوم من مصدر من النادي الفيصلي، أن قائد الفيصلي قد اصيب موخرا خلال التدريبات، حيث يعاني اللاعب من تمزق بعضلة “البطة” .

و وفق المصدر الذي أفاد لوطنا اليوم، بأن مشاركة مرعي في مباراة الكلاسيكو باتت صعبة ،بانتظار أن يطرأ تطورات بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.

ويملك الفيصلي في جعبته ١٥ نقطة فيما يملك الوحدات ١٠ نقاط، الذي بدوره سيواجه السلط اليوم في لقاء موجل على ستاد عمان الدولي.