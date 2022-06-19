السياحة الوافدة : 70% حجوزات المكاتب خلال الموسم المقبل

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية السياحة الأردنية الوافدة عنوني قعوار، أن حجوزات المكاتب خلال الموسم السياحي المقبل الذي يبدأ مع شهر أيلول ستبلغ ما بين 60 – 70% في المجمل.

وقال ، إن الزيادة في اعداد السياح الأجانب خلال الموسم السياحي المقبل يشمل معظم دول أوروبا والأسواق التقليدية، حيث سيبدأ الموسم في الأول من شهر أيلول المقبل ويستمر خلال شهر تشرين الأول وصولاً إلى منتصف تشرين ثاني.

وأضاف أن السوق الروسي أصبح من الصعوبة بمكان الوصول إليه في الوقت الراهن نظرا لتداعيات الحرب القائمة اليوم وعدم توفر خطوط طيران، بالإضافة إلى عدم قبول شركات التأمين بتغطية رحلات الطائرات.

وأشار قعوار إلى أن القطاع السياحي شهد خلال النصف الأول تعافياً ونشاطاً، حيث ارتفع فيه أعداد السياح القادمين إلى المملكة من مختلف الجنسيات، ويتوقع استمرار هذا النشاط خلال النصف الثاني من العام خاصة في الموسم السياحي المقبل