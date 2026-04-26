بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين

وطنا اليوم:وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان للتجارة والتمويل في اجتمـاعها العادي بتاريخ 23/04/2026 على البيانات المالية لعام 2025 بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (30%) من القيمة الاسمية للسهم لمساهمي البنك عن عام 2025، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2025 والخطة المستقبلية لعام 2026 وعلى تقرير مدققي حسابات البنك للعام 2025 وانتخاب شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) لتدقيق حسابات البنك للعام 2026.

وقد ترأس عبد الاله الخطيب رئيس مجلس الادارة الاجتماع الإلكتروني الذي حضره مساهمون يحملون أسهماً أصالة ووكالة تشكل ما نسبته (90.443%) من رأس المال، كما حضر الاجتماع مراقب عام الشركات ومندوب عن البنك المركزي الأردني ومندوب عن سلطة النقد الفلسطينية ومندوب مدققي حسابات البنك عن السنة المالية 2025 (PWC).

قال رئيس المجلس أن البنك عمل خلال العام 2025 علـى تعزيـز موقعه الاسـتراتيجي فـي القطاع المصرفي الأردني مستنداً علــى إطار حوكمــة منضبط وشــفاف يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم خدمـات مصرفية متطورة وحلـول مالية مبتكرة ومبادرات نوعيـة للأفراد والشركات تلبي احتياجـات ورغبـات عملائه وتحسـين تجربتهـم.

وأشار الخطيب بأن المجموعة حافظت على مسار النمو في أهم المؤشرات والبيانات المالية ومنها تحقيق أرباح صافية استثنائية هي الأعلى منذ التأسيس بلغت بعد المخصصات والضرائب 157.7 مليون دينار، مقابل 150.3 مليون دينار تم تحقيقها خلال العام 2024 أي بنسبة نمو بلغت 5%، كما تحققت زيادة في حجم الموجودات بنسبة 1.8% لتصل إلى 9.4 مليار دينار في نهاية عام 2025 وتمثل 11.2% من اجمالي موجودات القطاع المصرفي الأردني، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.5 مليار دينار وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية للمساهمين ما نسبته 11.2% للعام 2025، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9% كما في نهاية العام ونسبة السيولة القانونية 126.3% وهم أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل مما يعكس متانة وسلامة الوضع المالي للمجموعة، لتتوج هذه الإنجازات بارتفاع ثقة المجتمع الاستثماري بالمجموعة حيث ارتفع سعر سهم البنك بنسبة 32.6% مسجلاً ما قيمته 4.430 دينار نهاية العام 2025 مقابل 3.340 دينار نهاية العام 2024.

كما أشار الخطيب إلى عدة إنجازات تحققت خلال العام 2025 تتماشى مع أهداف البنك الإستراتيجية كقيادة البنك عمليات تمويل بنكي مشترك لدعم المشاريع الوطنية والبنية التحتية حيث تم توقيع اتفاقية مع شـركة مشـروع الناقل الوطنـي، يُرتب البنك بموجبهـا قرض تجمع بنكي بقيمة تصل إلى 1.1 مليار دولار سيُسـهم في توفير جزء مهم من التمويـل اللازم لمشروع الناقل الوطني الـذي سـيتضمن تنفيـذ محطـة تحليـة لميـاه البحـر الأحمر، ونقـل المياه المحلاة عبر محطـات ضـخ وخطـوط نقـل وأنابيـب بطـول 450 كم تمتد من العقبـة وصولا للعاصمة عمّان، وذلك بهدف توفيـر ما يقارب300 مليـون متـر مكعـب مـن الميـاه الصالحـة للشـرب سـنوياً لمدينتـي العقبـة وعمًـان ومـدن أخـرى، وهـو مـا يكفـي لتلبيـة احتياجـات حوالـي 4 ملايين مواطن سـنوياً.

وأضاف رئيس المجلس أنه امتدادا لاستراتيجية البنك في دمج الاستدامة في جوهر أعماله، عزز البنــك خلال العــام 2025 دوره فــي مجــال التمويــل الأخضــر مــن خلال توجيــه الاستثمارات نحــو المشــاريع الصديقـة للبيئـة، ودعـم التحـول إلـى الطاقة المتجددة، وتحقيق التـوازن بين النمو الاقتصـادي والحفـاظ على البيئة، وفيما يتعلق بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤمن البنك بضرورة دعم هذا القطاع كونه عنصراً أساسياً في الاقتصاد وبيئة خصبة للابتكار، حيث تم بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين توفير برامج تمويل مرنة بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد ميسرة.

وأكد الخطيب علـى النهج الثابـت للمجموعة تجـاه تنميـة واسـتدامة المجتمعـات، حيث عملت المجموعة خلال العام 2025 على تكثيف الجهود المتعلقة بالمسـؤولية الاجتماعيـة ودعـم كافة الفعاليات الإجتماعيـة والتعليمية والإنسـانية والخيرية وتكريس قيم التعاون والمشـاركة.

وأوضح بأن مجلس الإدارة اعتمد الخطة الاستراتيجية الخمسية (2026-2030) لتكـون بمثابـة ميثـاق للتطويـر الشـامل وخارطـة طريـق متكاملـة لإحـداث نقلـة نوعيـة فـي الأداء المؤسسـي للمجموعة، وترتكز هذه الخطة على خمسة محاور رئيسية، صُممت وفقاً لأحدث الممارسات العالمية لتركيز الموارد والجهود نحو تحقيق الأهداف الأكثر تأثيـراً، كمـا تتبنـى الخطة الابتكار المسـتمر والتحديـث الرقمي كمحـركات أساسـية لضمـان اسـتدامة التميـز وتطويــر حلــول مصرفيــة سـبّاقة، بمــا يضمــن ترســيخ مكانــة البنــك كنمــوذج للريــادة والحلــول العصريــة، وبنــاءً عليــه تـــم إعــداد الميزانيــة التقديريــة وخطــة العمــل لعـام 2026 اســتناداً إلـى مجموعة مــن الفرضيــات والتوقعات التـي تهدف إلى تعزيــز مكانــة البنــك المتقدمــة فـي القطـاع المصرفـي وتحقيـق نمـو مسـتدام فـي أربــاح البنـك وتعزيـز حصتـه السـوقية.

وأضاف الخطيب بأن الجميع يدرك أن المنطقة ما زالت تواجه ظروفاً بالغة التعقيد نتيجه للحرب الأخيرة وما نتج عنها من تهديدات أمنية وآثار اقتصادية سلبية، وأكد بأن الأردن بفضل توجيهات وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله تمكن من التعامل مع تلك التهديدات والآثار السلبية بأكبر قدر من الحكمة والكفاءة حرصاً على حماية الأردن ومصالحه ومصالح مواطنيه، وتمنى أن يحفظ الله بلدنا الأردن والأشقاء في دول الخليج العربية وأن يمكننا جميعاً من النجاح في تجاوز تبعات هذه الحرب واستئناف مسيرة التنمية والتقدم.

وفي ختام الاجتماع وجه عبدالإله الخطيب شكره وتقديره للمؤسسات الرسمية والبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات لما تقدمه من رعاية للقطاع المصرفي الأردني ولدورها الوطني في خدمة الاقتصاد الأردني، كما وجه شكره لأعضاء مجلس الإدارة ومقدراً لجهودهم وتمنى التوفيق في مواصلة مسيرة النجاح وتعزيز المكانة المتقدمة لمجموعة البنك، ووجه الشكر أيضاً الى مساهمي البنك على دعمهم المستمر والى المودعين وعملاء البنك على ثقتهم الغالية التي تبقى حافزاً لمواصلة بذل المزيد من الجهد، كما شكر الإدارة التنفيذية على مثابرتها الدائمة وجهودها المخلصة في خدمة البنك، وأكد التصميم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأفضل بما يسهم في رفد مسيرة المملكة والمساهمة الفاعلة في مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز اقتصادها في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه