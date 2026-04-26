26 أبريل 2026
البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية وايميلات هدفها الاحتيال الإلكتروني

وطنا اليوم:جددت شركة البريد الأردني تحذيراتها لمتلقي الخدمة وجميع المواطنين من وجود رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني احتيالية يتم تداولها مؤخرًا، تنتحل صفة البريد الأردني وجهات رسمية وتدّعي وجود شحنات بانتظار استكمال إجراءات أو نقص في المعلومات أو تسديد رسوم مالية.
وأوضح البريد الأردني أن ما يتم تداوله من رسائل أو روابط عبر الايميلات والرسائل النصية وتطبيقات المراسلة هي محاولات احتيالية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية داعيا إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الروابط المشبوهة.
واكد البريد الأردني لا يرسل مثل هذه الرسائل ولا يطلب أي معلومات مالية عبر الرسائل النصية والايميلات وعمليات الدفع لاتتم الا عبر إي “فواتيركم” أو عند التسليم فقط .
وشدد البريد على أهمية التأكد من صحة ومصدر أي رابط أو رسالة قبل التعامل معها خاصة في ظل انتشار حسابات وهمية هدفها الاحتيال الإلكتروني.
وأوضح البريد الأردني أنه تقدم ببلاغات إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لكشف مصادر الرسائل الواردة سواء كانت من داخل الأردن أو الخارج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد البريد الأردني على ضرورة تجاهل وحذف أي رسالة من هذا النوع، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال وضرورة التأكد من صحة الرسائل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء بشركة البريد الأردني على الرقم
“062005777”


