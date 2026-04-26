مستشفى الجامعة الأردنيّة يُنظّم يومًا صحيًّا مجانيًّا لفحوصات السمع والنطق في رأس العين

وطنا اليوم:نظّم مستشفى الجامعة الأردنيّة، ممثلًا بالمركز الوطني لرعاية سمع الأطفال، وبالتعاون معَ جمعيّة همّتنا صحة وجمعيّة نادي روتاري عمّان نهر الأردن، اليوم السبت، يومًا صحيًّا مجانيًّا لفحوصات السمع والنطق في مركز صحي الأميرة بسمة الشامل– رأس العين، بمشاركة كليّة علوم التأهيل ومتطوعين من طلبة الطب وطلبة السمع والنطق.

وشهِد اليوم الصحي إقبالًا واسعًا من المواطنين، حيث قدّم الفريق المُختص أكثر من 100 استشارة وفحصًا مجانيًّا في مجالي السمع والنطق، من خلال إجراء فحوصاتِ مسحٍ سمعيّ باستخدام أجهزةٍ حديثة، إلى جانب تقديم التوعية بأهميّة الكشف المبكر عن مشكلات السمع واضطرابات النطق لدى الأطفال والكبار، وتحويل الحالات التي تستدعي المتابعة إلى العيادات المتخصّصة.

وضمّ الفريق الطبي، اختصاصيّي السمع والنطق من المركز الوطني لرعاية سمع الأطفال في المستشفى، وكوادر من كليّة علوم التأهيل، إضافةً إلى متطوعين من طلبة الطب وطلبة السمع والنطق، الذينَ قدّموا خدَمات تقييم أوليّة وإرشادات علاجيّة وتوعويّة للمراجعين.

بدوره، ثمّن المدير العام للمستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول هذه المبادرة، مؤكدًا أنّ تنظيم الأيّام الصحيّة المجانيّة يأتي ضمن الدور المجتمعي الذي يضطلع به المستشفى في دعم البرامج الوقائيّة وتعزيز الصحة العامة.

وأضاف، أنّ المستشفى يحرص على توسيع نطاق الشراكات مع المؤسّسات المُجتمعيّة لتقديم خدَمات نوعيّة تُسهم في الكشف المبكر عن اضطرابات السمع والنطق وتحسين جودة حياة المرضى.

من جانبها، أوضحت استشاري السمعيّات والأنف والأذن والحنجرة في المستشفى الدكتورة مارجريت زريقات، أنّ فحوصات المسح السمعي والتقييمات الأوليّة التي تم تقديمها خلال اليوم الصحي تهدف إلى الكشف المبكر عن مشكلات السمع واضطرابات النطق، خصوصًا لدى الأطفال في مراحل النمو المبكرة؛ لِما لذلك من دور مهم في تجنّب التأخر اللغوي والتعليمي، لافتةً إلى أنّ الفريق حرص على تقديم الإرشادات للأهالي حول العلامات المبكرة التي تستدعي الفحص، وآليّة المتابعة للحالات التي تحتاج إلى تقييمات تشخيصيّة أعمق وخطط تأهيليّة متخصّصة.