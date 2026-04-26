رؤيا السلام للعيش في الاستقرار وضرورة بناء فكر للعيش الإنساني من أجل مستقبل أفضل للأجيال

بقلم حسن علي الزوايده

في عالمٍ تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية، يبقى الشرق الأوسط أمام مفترق طرق حاسم؛ إما أن يستمر في دوامة الصراعات، أو أن يعيد اكتشاف ذاته كمنطقةٍ قادرة على صناعة نموذج حضاري جديد قائم على السلام والتكامل. فالمنطقة التي كانت عبر التاريخ مهداً للحضارات والديانات، لا تزال تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركز إشعاع إنساني وفكري، إذا ما أُحسن توظيف هذا الإرث الغني.

لقد أثبت التاريخ أن شعوب الشرق الأوسط، رغم اختلاف أعراقها وثقافاتها، استطاعت في مراحل عديدة أن تعيش ضمن منظومات من التعايش والتكامل، حيث لم يكن التنوع سبباً للصراع بقدر ما كان مصدراً للإثراء الحضاري. ومن هنا، فإن استعادة هذا النهج ليست خياراً مثالياً، بل ضرورة استراتيجية تفرضها تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

إن بناء فكر إنساني قائم على قبول الآخر لا يبدأ من الشعارات، بل من منظومات تعليمية وثقافية تعزز قيم الحوار والانفتاح، وتكسر الصور النمطية التي غذّت النزاعات لعقود. فالأجيال القادمة تحتاج إلى بيئة تُربّي فيها العقل قبل الموقف، وتُقدّم فيها المصلحة الإنسانية على الحسابات الضيقة.

ولا يمكن الحديث عن مستقبل مستقر دون الإشارة إلى أن السلام ليس مجرد غياب للحروب، بل هو منظومة متكاملة تشمل العدالة، والتنمية، وتكافؤ الفرص. فالاستقرار الحقيقي يتطلب اقتصاداً قوياً يخلق فرص العمل، ومؤسسات عادلة تعزز الثقة بين المواطن والدولة، إضافة إلى تعاون إقليمي يُحوّل الموارد المشتركة إلى مشاريع تنموية تخدم الجميع.

إن الشرق الأوسط، بما يمتلكه من ثروات طبيعية وموقع جغرافي استراتيجي وطاقات بشرية شابة، قادر على أن يتحول إلى نموذج عالمي في التنمية إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية المشتركة. فبدلاً من استنزاف الموارد في النزاعات، يمكن توجيهها نحو الاستثمار في التعليم، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وهي الركائز الحقيقية لأي نهضة.

وفي هذا السياق، يصبح نبذ الكراهية مسؤولية جماعية، تبدأ من الفرد ولا تنتهي عند صانع القرار. فالإعلام، والمؤسسات التعليمية، والقيادات المجتمعية، جميعها مطالبة بلعب دور فاعل في ترسيخ ثقافة التسامح، وتعزيز خطاب يوحّد ولا يفرّق.

ختاماً، فإن بناء حضارة شرق أوسطية جديدة ليس حلماً بعيد المنال، بل مشروع ممكن إذا ما اجتمعت عليه الإرادات. فالتاريخ يمنحنا الدروس، والواقع يفرض علينا التحديات، أما المستقبل فيبقى رهناً بقدرتنا على اختيار طريق السلام. إنها مسؤولية جيلٍ كامل، وفرصة قد لا تتكرر، لصياغة غدٍ أكثر استقراراً وإنسانية للأجيال القادمة