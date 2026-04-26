إشهار رواية “تسنيم” للكاتب حسن فهيد في أمسية أدبية نظمها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

وطنا اليوم – احتفل اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، مساء أمس السبت بإشهار رواية “تسنيم” للكاتب حسن فهيد، خلال أمسية أدبية نظمها الاتحاد بحضور نخبة من الأدباء والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي. واستُهلت الأمسية بكلمة ترحيبية القاها رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان امدت أهمية الرواية بوصفها إضافة نوعية إلى الأدب العربي الحديث، لما تحمله من أبعاد إنسانية وفكرية، إذ تتداخل فيها الذاكرة بالحلم، والواقع بالخيال، في عالمٍ روائي مشبع بالأسئلة والدلالات، كما اكتسبت الرواية بعداً وجدانياً خاصاً بحملها اسم ابنة الكاتب.

وشهدت الأمسية التي قدمتها الكاتبة ديمة الفاعوري قراءة نقدية قدمتها الناقدة مي بكليزي، تناولت فيها البنية الجمالية والفكرية للنص، مسلطة الضوء على أبرز مفاتيحه ودلالاته الفنية، فيما قدمت الأديبة فيلومين نصار شهادة إبداعية لامست جوهر الرواية، وقرأت أبعادها من منظور أدبي وإنساني.

كما ألقت الآنسة تسنيم حسن فهيد كلمة وجدانية عبّرت فيها عن علاقتها بوالدها الإنسان والمبدع، في لحظة مؤثرة لاقت تفاعلاً من الحضور.

وتحدث الكاتب حسن فهيد عن تجربته الإبداعية ومسيرته الأدبية، مستعرضاً أبرز محطات حياته المهنية والثقافية، وما قدمه من أعمال روائية ودرامية وشعرية، مؤكداً أن الكلمة الحرة ستبقى رسالة سامية وجسراً يصل الإنسان بذاته وبالآخرين.

وفي ختام الأمسية سَلَمَ رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الاردنيين الشاعر عليان العدوان الشهادات التقديرية للمشاركين في حفل الاشهار والتقاط الصور التذكارية لهذه الأمسية.