المور يقيم مأدبة “قرينيّة الشتاء” في قضاء أم الرصاص

كتب: سامي العتيلات

وطنا اليوم – أقام العين الأسبق الشيخ المحامي محمد ضبعان المور الهقيش “أبو صخر” مأدبة غداء، على شرف أصحاب الدولة والعطوفة وشيوخ ووجهاء وشخصيات شعبية ورسمية من كافة المحافظات ، وذلك في ديوانه في منطقة أم الرصاص بحضور جمع غفير من المدعوين وكان في إستقبالهم الشيخ محمد ضبعان المور وابنائه وعلى رأسهم عطوفة الدكتور صخر المور متصرف لواء الجامعة وأشقائه وأقاربه.

وقال الشيخ المور ان هذة الدعوة للخيرين جاءت بما يعرف عن ايام الاباء والاجداد ب ” قرينيّة الشتاء” ، التي تبدأ منذ إنطلاق فصل الشتاء وبداية موسم خضيض اللبن وهي عادة طيبة يعرفها القدامى من أبناء العشائر ..حيث دأب الشيخ ابو صخر على دعوة الأصدقاء والمحبين كل عام. ويقول الشيخ ابو صخر لمن لا يعرف ما معنى “قرينية الشتاء” هي عادة بان لا يتم تناول مادة الزبده إبتداءًا من الخضة الأولى وحتى الخضة الثالثة.. ويتم جمع الخضيض ويذبح الخروف الذي يكون أول ميلاد الأغنام ،، ويتم دعوة الأصدقاء والمحبين والأهل والجيران على وليمة.. ويقدم فيها اللبن المخيض مع الزبدة بجانب سدور المنسف.