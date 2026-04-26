المور يقيم مأدبة “قرينيّة الشتاء” في قضاء أم الرصاص

26 أبريل 2026
كتب: سامي العتيلات

وطنا اليوم – أقام العين الأسبق الشيخ المحامي محمد ضبعان المور الهقيش “أبو صخر” مأدبة غداء، على شرف أصحاب الدولة والعطوفة وشيوخ ووجهاء وشخصيات شعبية ورسمية من كافة المحافظات ، وذلك في ديوانه في منطقة أم الرصاص بحضور جمع غفير من المدعوين وكان في إستقبالهم الشيخ محمد ضبعان المور وابنائه وعلى رأسهم عطوفة الدكتور صخر المور متصرف لواء الجامعة وأشقائه وأقاربه.

وقال الشيخ المور ان هذة الدعوة للخيرين جاءت بما يعرف عن ايام الاباء والاجداد ب ” قرينيّة الشتاء” ، التي تبدأ منذ إنطلاق فصل الشتاء وبداية موسم خضيض اللبن وهي عادة طيبة يعرفها القدامى من أبناء العشائر ..حيث دأب الشيخ ابو صخر على دعوة الأصدقاء والمحبين كل عام. ويقول الشيخ ابو صخر لمن لا يعرف ما معنى “قرينية الشتاء” هي عادة بان لا يتم تناول مادة الزبده إبتداءًا من الخضة الأولى وحتى الخضة الثالثة.. ويتم جمع الخضيض ويذبح الخروف الذي يكون أول ميلاد الأغنام ،، ويتم دعوة الأصدقاء والمحبين والأهل والجيران على وليمة.. ويقدم فيها اللبن المخيض مع الزبدة بجانب سدور المنسف.


24 ساعة
22:42

المنتدى العربي للمدن الذكية ينظم ورشة متخصصة ضمن مبادرة “تمكين” حول الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي

20:41

استيراد بشري بغطاء ديني .. تفاعل واسع بوصول مهاجرين من الهند إلى إسرائيل

20:27

وزير النقل: مشروع سكة الحديد استراتيجي لربط دول الخليج بسوريا وتركيا

20:12

الحكومة تصدر عدة قرارات مهمة للأردنيين

20:05

بدء محاكمة بشار الأسد غيابيا وأهالي الضحايا وجها لوجه مع عاطف نجيب

19:58

الأمن العام: الرقم الموحّد بدلا من خدمة الرسائل للاستعلام عن الطلبات القضائية

19:52

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان

19:46

الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي

19:23

توافق أردني كويتي على عقد مشاورات سياسية بين البلدين قريبا

19:21

العقبة الخاصة تمثل المملكة بالاجتماع الخامس لصندوق الشراكه للإقتصاد الأزرق في اسبانيا

19:20

البوتاس العربية تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية

19:19

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع إنتاج رياديات يواصلن التميز في جائزة ملهمة التغيير من أورنج الأردن

وفيات
وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026وفيات الخميس 23-4-2026وفيات الثلاثاء 21-4-2026والدة النائب السابق مازن الضلاعين في ذمة الله