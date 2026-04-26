تحديد هوية المتهم في هجوم فندق واشنطن هيلتون

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات حدّدت هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي وقع قرب موقع استضافة عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق واشنطن هيلتون، وهو كول توماس ألين، يبلغ من العمر 31 عاما، ومن سكان تورانس بولاية كاليفورنيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أُجلي من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض من قبل فريق حراسته، على خلفية حادث إطلاق نار في موقع الحفل.

وأعلنت شرطة واشنطن أن المشتبه به في الهجوم كان مقيما بالفندق، مشيرة إلى أنها ما زالت في بداية التحقيق، بينما ذكر ترمب أن المسؤولين يعتقدون أنه تصرف ‌‌‌‌على نحو منفرد، وأضاف “كان رجلا يبدو شريرا للغاية عندما سقط”.

كما قال ترمب إن عملاء اتحاديين يداهمون منزل المشتبه به في كاليفورنيا.

وفي كلمة ألقاها من البيت الأبيض بعد إجلائه على عجل من على المنصة خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ “رجلاً هاجم نقطة تفتيش أمنية، وكان مسلحاً بأسلحة متعددة، إذ أطلق النار على أحد ضباط الأمن في الحفل الإعلامي”.

وأتت هذه التصريحات بعدما أخرج أفراد جهاز الخدمة ​السرية الرئيس دونالد ترامب وزوجته ‌ميلانيا، على عجل، من حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض ​ليلة السبت، وذلك بعد سماع ​أصوات دوي مرتفع، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان هو المستهدف، أجاب ترامب بأنّه يعتقد ذلك، مضيفاً أنّ هذه الحادثة “ليست الأولى من نوعها، فمحاولات الاغتيال تتكرر”.

وأردف أنّها “ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زعماء الحزب الجمهوري لمحاولات اغتيال”.

كما أشار إلى إلقاء القبض على الفاعل، ناقلاً أنّه “شخص مريض يقطن في كاليفورنيا”، وأنّ الأجهزة الأمنية “تعتقد أنه ذئب منفرد”.

وعقّب ترامب قائلاً: “لا أعتقد أنّ هناك رابط بين المحاولة وما يجري في إيران. طبيعة منصبي تنطوي عليه مخاطر وتهديدات، بحيث إنّ الرئيس يتعرض لإطلاق النار بنسبة 8% أعلى من مستويات الحالات الأخرى”.

وتابع: “أدرس محاولات الاغتيال، وأدرك أنها تستهدف كل من يثابر على الفعل، أمّا الآخرون فلا يتعرضون للاغتيال”.

كذلك، قال ترامب إنّ مكان إقامة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض “ليس مبنى آمناً بشكل خاص”.