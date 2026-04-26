الفوسفات الأردنية تحقق أداءً قياسياً في 2025 وتواصل توسعها الاستثماري

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عبدالوهاب الرواد، أن الشركة سجلت أداءً قياسياً خلال عام 2025، محققة نتائج نوعية على مستوى الإنتاج والمبيعات والأرباح، وذلك خلال مقابلة إعلامية مع قناة CNBC عربية.

وبين المهندس الرواد أن إنتاج الفوسفات تجاوز 12 مليون طن، وهو الأعلى في تاريخ الشركة، فيما تجاوزت المبيعات 11.5 مليون طن، مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على الفوسفات الأردني عالي الجودة والمنخفض الشوائب، وبمواصفات تنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن إنتاج ومبيعات حامض الفوسفوريك تجاوزت 2.5 مليون طن محلول، فيما تخطى إنتاج الأسمدة، وعلى رأسها سماد DAP، حاجز المليون طن من المجمع الصناعي في العقبة، إضافة إلى أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة المتخصصة، أبرزها MAP وNPK وMPS من الشركة اليابانية الأردنية للأسمدة.

وأوضح أن هذه المؤشرات انعكست على الأداء المالي للشركة، حيث تجاوز صافي الأرباح بعد الضريبة 600 مليون دينار أردني، فيما تخطت الإيرادات 1.4 مليار دينار، ما يعزز مكانة الشركة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأكد المهندس الرواد أن الشركة تمضي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وتسعى لتعزيز موقع الأردن على خارطة التعدين العالمية، لافتاً إلى أن المملكة تمتلك خامس أكبر احتياطي فوسفات في العالم، إلى جانب التقدم في إنتاج حامض الفوسفوريك وفق أعلى المواصفات المعتمدة في الأسواق الأوروبية.

وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، أوضح أن الشركة نجحت في إدارة التحديات الإقليمية بكفاءة عالية من خلال بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام، مثل الكبريت والأمونيا، ما ضمن استمرارية الإنتاج، ورغم تأخر بعض الشحنات، إلا أنه بالتوازي مع تحسن ملحوظ في حركة التصدير عبر ميناء الفوسفات في العقبة.

وكشف عن حزمة مشاريع استراتيجية كبرى قيد التنفيذ، أبرزها إنشاء وحدة لإنتاج حامض الكبريتيك بطاقة 900 ألف طن سنوياً، ووحدة لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة 300 ألف طن، ضمن مشروع الشركة الهندية الأردنية الثاني، إلى جانب مشروع مشترك مع شركة البوتاس العربية لإنتاج الحامض النقي والأسمدة المتخصصة.

كما أشار إلى شراكة مع شركة “أوكيو” العُمانية (OQ) لإنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك في الأردن، ومصنع للأسمدة في مدينة صلالة بسلطنة عُمان لإنتاج سماد DAP وMAP، بما يعزز التكامل الصناعي ويفتح أسواقاً جديدة.

وفي ملف النقل اللوجستي، أشار إلى مشروع استراتيجي لربط مناجم الشيدية بمدينة العقبة عبر خط سكة حديد، لنقل الفوسفات وحامض الفوسفوريك إلى العقبة، مقابل نقل الكبريت في رحلة العودة، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويخفض الكلف التشغيلية، ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية بشكل ملموس.

واختتم المهندس الرواد بالتأكيد أن الشركة تمضي بخطى ثابتة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، مع توقعات باستمرار الأداء القوي خلال عام 2026، بما يعزز موقعها كأحد أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الفوسفات والصناعات التحويلية المرتبطة به.