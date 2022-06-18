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الوحدات يلتقي شباب الحسين في سوبر كرة الطائره

منذ 5 دقائق
الوحدات يلتقي شباب الحسين في سوبر كرة الطائره

وطنا اليوم_يلاقي فريقا الوحدات وشباب الحسين اليوم في قمة كأس السوبر للكرة الطائرة على قاعة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب عند الساعة الثامنة مساء.


ويدخل شباب الحسين اللقاء حاملا للقب النسخة الماضية من بطولة الدوري، بينما يدخل الوحدات اللقاء كبطل كأس الأردن.

ويطمح الفريقان بالتتويج بكأس السوبر قبل السعي خلف بطولتي كأس الاردن الذي تنطلق منافساته بالطريقة الاقصائية اعتباراً من 23 من الشهر الحالي والدوري الممتاز.

وأعلن الاتحاد عن تخصيص جوائز عينية للجمهور بهدف تحفيزهم لحضور المباريات، خصوصاً وأن الجمهور يعتبر من العناصر الأساسية المهمة في تطوير اللعبة.

ويضم فريق شباب الحُسين: صانع الألعاب ياسر مجاهد وبديله صالح الطهراوي، الضاربين: البرازيلي ايقور وخالد ابو مشرف وعبدالرحمن غانم وحسن ابو مشرف ومحمود النقيب واحمد العمري ومحمد النقيب واياد ماضي ومهند جروان واسامه مرعي، والمدافع الحر محمد ابو كويك وبديله محمد جروان.

ويضم فريق الوحدات: صانع الالعاب يعقوب القهوجي وبديله فهد نعمان، الضاربين: الكوبي كايرو الفريدو وعودة حسن واحمد العوامله ويوسف خشان ومحمد القطامي وسائد الحسن ومحمد جمال وميكائيل السخن وايهم سعادة وحسن عبدالله واحمد نافز، والمدافع الحر خالد شباب وبديله جميل خطاب.


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