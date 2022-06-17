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عشيرة المجالي تعفو عن المتسبب بوفاة المرحوم سعد

منذ 46 ثانية
عشيرة المجالي تعفو عن المتسبب بوفاة المرحوم سعد

وطنا اليوم:ضربت عشيرة المجالي مثالاً حياً على التسامح والصفح والعفو عند المقدرة ، حيث اسقطت حقها الشخصي عن الشخص الذي تسبب بدهس المرحوم الوزير الفلسطيني الاسبق سعد جمال المجالي مساء الاربعاء بالعاصمة عمان .
و استقبلت عشيرة المجالي عطوة الاعتراف الذي ترأسها الشيخ عبدالكريم سلامة الحويان بحضور عدد غفير من شيوخ و وجهاء العشائر الاردنية في محافظة الكرك اليوم الجمعة.
وتاليا صورة لصك الصلح العشائري:

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