عشيرة المجالي تعفو عن المتسبب بوفاة المرحوم سعد

وطنا اليوم:ضربت عشيرة المجالي مثالاً حياً على التسامح والصفح والعفو عند المقدرة ، حيث اسقطت حقها الشخصي عن الشخص الذي تسبب بدهس المرحوم الوزير الفلسطيني الاسبق سعد جمال المجالي مساء الاربعاء بالعاصمة عمان .

و استقبلت عشيرة المجالي عطوة الاعتراف الذي ترأسها الشيخ عبدالكريم سلامة الحويان بحضور عدد غفير من شيوخ و وجهاء العشائر الاردنية في محافظة الكرك اليوم الجمعة.

وتاليا صورة لصك الصلح العشائري: