ريال مدريد يطلب من الاردنيين التعليق على هذه الصورة

وطنا اليوم:نادي ريال مدريد الاسباني يطلب من الاردنيين التعليق على هذه الصورة ويقول: علّق على الصورة وكأنك أردني…

تغريدة على حساب النادي الاشهر الناطقة بالعربية اثارت سعادة لدى عشاق النادي. وبإمكانكم الذهاب بعيدا في التعليقات.

لن ندخل على مربع التعليقات. لكن ما ردكم انتم؟ علقوا كأنكم اسبان

دعوكم من هذا.. احد السعوديين علق: تراك ماسك حساب ريال مدريد مهب حساب حارتكم يالحبيب.