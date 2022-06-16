اللجنة الأولمبية الأردنية تعقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادي

وطنا اليوم_برئاسة الدكتور ساري حمدان نائب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وبحضور سمو الأميرة آية بنت الفيصل، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، ومعالي السيد “محمد سلامة” فارس النابلسي، وزير الشباب، ومعالي السيد أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، الدكتور خالد عطيات، والأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية السيد ناصر المجالي عقدت اللجنة الأولمبية الأردنية، مساء اليوم الخميس، اجتماع جمعيتها العامة غير العادي.



وتخلل الاجتماع اعتماد عضوية الجمعية العامة للجنة الأولمبية حيث تم اعتماد عضوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين عن فئة العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية.



كما تم اعتماد أعضاء الجمعية العامة عن فئة المميزين وضمت معالي وزير الشباب بصفته الوظيفية ومعالي السيد أحمد الهناندة ومعالي السيدة سهير العلي وعطوفة الدكتور ساري حمدان.



وتم كذلك اعتماد أعضاء الجمعية العامة من فئة اللاعبين وضمت كل من، ندين دواني ومحمد أبو لبدة وتاليتا بقلة وكريم عناب وأحمد أبو غوش وجوليانا الصادق وعدي الهنداوي وريما فريد.



وتخلل الاجتماع انتخاب لجنتي الانتخابات والاستتئناف حيث ضمت لجنة الانتخابات الدكتور مازن قاقيش / رئيساً للجنة وعضوية كل من السيدة رنا نظمي السعيد والسيد عبدالله أبو سرية وعضوين احتياطيين وهما السيد محمد الكسواني والسيد محمد الألفي.



وضمت لجنة الاستئناف، الدكتور مصطفى عطيات / رئيساً للجنة وعضوية كل من، السيد محمد العجارمة والسيد هاشم البري وعضوين احتياطيين وهما السيد الاستاذ محمد الفاعوري والسيد شادي الجبجي.



وأعلن الدكتور ساري حمدان عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بدءًا من يوم السبت القادم الموافق ١٨-٦-٢٠٢٢ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢١-٦-٢٠٢٢ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً في مقر اللجنة الأولمبية الأردنية.



ووافقت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية على عقد اجتماع الجمعية العامة العادي والذي سيجري خلاله انتخابات مجلس إدارة اللجنة يوم ٤-٧-٢٠٢٢ في قاعة ياهلا بمدينة الحسين للشباب.

