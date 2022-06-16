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الحديد يواصل رفض العروض.. الاندية تنتظر دفعتين .. هاني يوقع إلكترونيا

منذ 6 ثواني
الحديد يواصل رفض العروض.. الاندية تنتظر دفعتين .. هاني يوقع إلكترونيا

محمد عربيات 

وطنا اليوم  _ لازالت عدسة وطنا اليوم تتجول في ملاعب واندية كرة القدم الأردنية حيث رصدت لكم أبرز الأحداث التي تدور في اروقة الأندية وما يحدث خلف الكواليس والتي كان أبرزها كما يلي  :

الحديد يواصل رفض عروض خارجية 

يواصل المدرب السابق للنادي الفيصلي، محمود الحديد رفض العروض المقدمة له من الخارج .

وكان وطنا اليوم، قد اشار خلال الاسابيع الماضية، عن تلقيه عرضين خارجيين،أحدهما كان من الدوري المصري الممتاز و الأخر كان من احد أندية الدرجة الأولى السعودي.

قبل أن يرفض الحديد، عروض خارجية جديدة خلال الأيام الماضية، ولفت احد المقربين من الحديد في حديثه لوطنا اليوم أن طبيعة عمله الخاص به يقوده إلى رفض تلك العروض .

الملفت في ذلك،أن الحديد بعيد كل البعد عن ” الشو ” الاعلامي، بل ربما لم يوضح عن هذه العروض التي تلقاها لوسائل الإعلام ويحاول ينفي هذه العروض.

الأندية تنتظر دفعة الريادية والتلفزيون 

تنتظر أندية المحترفين بفارغ الصبر، دفعتي المدارس الريادية الراعي الرسمي لبطولات المحترفين و التلفزيون الأردني .

و بحسب المعلومات لوطنا اليوم، فإن دفعة الريادية تبلغ 5 الاف دينار، بينما تبلغ قيمة دفعة التلفزيون 8 الاف دينار.

الجدير بالذكر، بأن بعض الأندية تخشى من تسريب المعلومات للاعبين خوفا من أن تنهال المطالب المالية على الادارات .

العقبة مهدد بحرمان التسجيل 

بات فريق نادي شباب العقبة،مهددا بحرمان تسجيل لاعبين المحليين خلال الفترة المقبلة.

وبين رئيس النادي رجب درويش في رده على استفسارات ” وطنا اليوم ” ان النادي استطاع دفع مبلغ 50% للاعبين المحليين بداية الموسم الحالي .

ولفت درويش، أن الظروف المالية الصعبة قد تحول دون تسديد الدفعة الثانية للاعبين و المقررة بداية الشهر المقبل، التي ربما ستسفر عن حرمان النادي من التسجيل خلال مرحلة الإياب.

هاني يجدد عقده مع غابالا الاذري 

جدد لاعب منتخبنا الأولمبي، عمر هاني عقده مع نادي غابالا الاذري بعد عودته فور عودته إلى عمان ،لمدة موسم واحد .

وبين هاني في حديثه لوطنا اليوم،أنه جدد عقده إلكترونيا، على أن يلتحق بصفوف الفريق بداية الشهر المقبل.

ولفت هاني أنه مستمر بالعلاج ، بعد الإصابة التي المّت به ، حيث يعاني من تمزق في العضلة، مستثمرا فترة إجازته في عمان قبل الالتحاق بالنادي الاذري.

كواليس

• من المتوقع أن يصرف اتحاد الكرة مبلغ ألف دولار لكل لاعب من لاعبي المنتخبالوطني، مكافأة مالية بمناسبة التأهل للنهائيات الآسيوية .

• الفيصلي تغلب على الصريح بهدف وحيد سجله الاعب نزار الرشدان،في المباراة الودية التي اقيمت أليوم ضمن استعدادات الفريقين لدوري المحترفين.

• التصنيف الدولي الجديد الذي سيصدره الاتحاد الدولي “فيفا” قريبا ، ربما يشهد تقدم منتخبنا الوطني بالتصنيف إلى المركز 86 عالميا بدلا من 91 .

• نادي سحاب تغلب وديا على الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد … سجل لسحاب ماكس ماكسويل و احمد ياسر فيما سجل للأهلي احمد الحوراني.

FB IMG 1655394842263 - وطنا نيوز
     صورة من توقيع اللاعب عمر هاني مع غابالا الاذري سابقا

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