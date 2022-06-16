البايرن يبلغ برشلونة بسعر ليفاندوفسكي النهائي

وطنا اليوم _ يتمسك نادي بايرن ميونخ بمطالبه المالية، مقابل الموافقة على إطلاق سراح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف الفريق نحو برشلونة الإسباني.

في هذا الصدد، كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن إدارة النادي البافاري تسعى للحصول على 40 مليون يورو دفعة واحدة، مقابل الاستغناء عن ليفاندوفسكي.

ولفتت إلى أن النادي الألماني رفض العرض الثاني من البارسا بقيمة 32 مليون يورو، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

في المقابل، يرى مسؤولو برشلونة أن 40 مليون يورو مبلغا ضخما يفوق قدراتهم المالية من ناحية، ولا يناسب حالة ليفاندوفسكي، لتقدمه في السن، وكذلك تبقي موسم واحد في عقده.

وذكرت أيضا أن النجم البولندي بصدد تصعيد غضبه مجددا ضد مسؤولي بايرن ميونخ، لدفعهم إلى الاستغناء عنه، خصوصا أنه لا ينوي العودة إلى ألمانيا للانتظام في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وكشفت “سبورت” أن هناك اتفاقا بين إدارة برشلونة وليفاندوفسكي بشأن توقيع عقد مدته عامين مع التمديد لموسم ثالث.