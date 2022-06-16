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ندوة اعلامية لمدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات نظمه مركز حرية الصحفيين الأردنيين

منذ دقيقة واحدة
ندوة اعلامية لمدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات نظمه مركز حرية الصحفيين الأردنيين

وطنا اليوم_قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات “إن نسبة حجوزات الغرف الفندقية في البترا ستبلغ 100 % بين شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين”.


وأكد عربيات، خلال المنتدى الإعلامي الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين في عمان، أن السياحة بدأت تتعافى وأن الموسم المقبل سيكون قويا ونشطا.
وأوضح أن سياحة الكرفانات تعزز قدوم الاستثمار السياحي في مناطق الشمال التي استقطبت آلاف الزوار خلال الربيع الماضي وهي مكملة لسياحة الربيع.


وأكد، خلال المنتدى، دعم الهيئة المستمر لأي مشروع ريادي سياحي والتسويق له في أي منطقة من مناطق المملكة.
وأضاف عربيات أن الهيئة تقوم بعملها الترويجي والتسويقي الالكتروني على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بحرفية وأنها من أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المجال، إذ حصلت الهيئة على أفضل فيلم ترويجي في العالم.


وبين عربيات، خلال المنتدى، أن جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يوليان القطاع السياحي اهتماما كبيرا ويقومان بالترويج للمملكة في مختلف المحافل الدولية ويوجهان الحكومة للاهتمام بهذا القطاع الحيوي، حيث أعطت الحكومة أولوية واضحة للسياحة.


وشدد عربيات على امتلاك المملكة مختلف المقومات السياحية والسياسية التي تجعل الأردن مقصدا سياحيا متنوعا آمنا لمختلف الجنسيات، مشيرا الى وجود مناطق ومواقع لا يوجد مثلها في العالم مثل البترا والبحر الميت، إضافة الى المغطس ومدينة جرش الأثرية ووادي رم. وحول السياحة الدينية، قال عربيات “إن الحكومة ووزارة السياحة ترحبان بتلك السياحة، وإن المملكة تفتح أبوابها، لكن دون طقوس وتصرفات غريبة على مجتمعاتنا وقوانيننا وأنظمتنا”.


وعن السياح الأوروبيين، أكد عربيات، خلال المنتدى، أن شركات الطيران منخفض التكاليف أسهمت بشكل كبير بزيادة أعداد السياح القادمين من أوروبا، وسنرى الزيادة خلال الفترة المقبلة نظرا لأن 90 % من هذا النوع من السياح يتنقلون عبر هذا النوع من الطيران الذي توقف في الربع الأول من العام الحالي وعاد الى ممارسة أعماله في نقل السياح منذ شهر نيسان (إبريل) الماضي.


وركز عربيات على أن الهيئة تهتم بجذب السائح الذي تزيد مدة إقامته على خمسة أيام ليسهم في تحريك المجالات السياحية كافة مثل الفنادق والمطاعم، إضافة الى مكاتب السياحة والسفر وقطاع السيارات السياحية والقطاعات السياحية الأخرى والقطاعات المرتبطة فيها.

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