3 وفيات دهسا و432 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:افاد التقرير المروري عبر “امن إف إم” الخميس، أن عدم اخذ احتياطات السلامة المرورية من قبل سائقي مركبتين، أدى إلى وفاتين دهسا ووفاة ثالثة دهسا لعدم تامين ثبات مركبة من ضمن 432 حادثا مروريا تعاملت معها كوادر الإدارات المرورية خلال ال 24 ساعة الماضية في كافة مناطق المملكة.

وكما تعاملت كوادر ادارة السير، مع ازدحام مروري وتباطؤ بحركة المرور صباح اليوم، بسبب حوادث مرورية على إشارة رغدان السياحي وشارع الأردن للسير القادم من الشمال ما بعد جسر ياجوز، بالإضافة إلى ما قبل مستشفى الملكة علياء العسكري.

واكدت الادارات المرورية على انتشار واسع وجاهزية تامة للتعامل مع الحركة العكسية من العاصمة باتجاه المحافظات منذ ساعات الصباح الباكر على مختلف الطرق الخارجية للتوجيه والدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة التي تهدد السلامة المرورية