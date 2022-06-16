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يعقد امتحان التوجيهي في 30 الشهر الجاري في 786 مدرسة من مديريات التربية

منذ دقيقتين
يعقد امتحان التوجيهي في 30 الشهر الجاري في 786 مدرسة من مديريات التربية

وطنا اليوم –  ناقشت لجنة التخطيط الموسع في وزارة التربية والتعليم في اجتماعها الذي عقدته امس، آخر الاستعدادات لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022/ الامتحان العام، والذي تبدأ أولى جلساته يوم الخميس 30حزيران الجاري .
وسيتقدم للامتحان 204183 مشتركا ومشتركة، منهم 124415 من الطلبة النظاميين، و 79768 من مشتركي الدراسة الخاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.
وسيجري عقد الامتحان في 786 مدرسة في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1939 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة احتياط لكل مديرية.
وسيتقدم للامتحان 66 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث، موزعين على 11 قاعة، فيما سيتقدم للامتحان العام 564 مشتركا ومشتركة من الطلبة من ذوي الإعاقة : الصم 176، الكفيفون 89، ذوي الإعاقة الحركية 118، الشلل الدماغي 80، ضعاف البصر 101، إضافة إلى 23 مشتركا في مركز الحسين للسرطان.
يذكر أن الجلسة الأولى للامتحان ستبدأ الساعة العاشرة صباحاً، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة ظهراً.
وبين أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة خلال ترؤسه الاجتماع، بحضور مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم ومدير الثقافة والتعليم العسكرية، ووكالة الغوث، أن كوادر الوزارة في المركز والميدان عملت على تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة، من حيث توفير المقاعد المناسبة، والمياه، وتهوية القاعات وحسن إنارتها.
وأشار العجارمة إلى أن الاستعدادات راعت كذلك احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة بحيث تكون في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غيرها من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.
وأضاف أن الوزارة تشكل غرف عمليات في المركز والميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان .
ولفت إلى أن الوزارة تعقد هذا الامتحان بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة للوزارة؛ من وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، وديوان المحاسبة، ووسائل الإعلام.
وأكد العجارمة على مراعاة الظروف الجوية من حيث السماح للطلبة بالدخول إلى القاعات قبل بدء الامتحان، داعيا الطلبة للحضور إلى قاعات الامتحان قبل الوقت المحدد، والتركيز على دراستهم وعدم الالتفات إلى أي شائعات قد تصدر حول الامتحان واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية .
وأشار إلى ضرورة توفير الجو النفسي الملائم للطلبة، والتعامل معهم بروح أبوية، وتهيئة البيئة الامتحانية داخل القاعات من حيث الهدوء، داعيا في الوقت ذاته إلى عدم التجمهر خارج أسوار المدارس؛ حفاظا على سلامة سير الامتحان.
كما أكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان التي تتضمن عدم السماح بدخول الهواتف إلى القاعات، مشيرا إلى أن الوزارة عممت إجراءات عقد الامتحان والتعليمات الناظمة له على كافة مديريات التربية والتعليم والكوادر القائمة عليه.
وجدد ثقة الوزارة بكوادرها القائمة على عقد الامتحان وفق ما هو مخطط له، مقدرا الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال فترة الاستعدادات وعقد الامتحان.
وأدى مديروالتربية والتعليم القسم الخاص بعقد الامتحان خلال الاجتماع.


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