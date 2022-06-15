رئيس بلدية الرمثا يبحث مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري إقامة مشروع مجمع جديد للسفريات بمدينة الرمثا

وطنا اليوم_بحث رئيس بلدية الرمثا الجديدة أحمد الخزاعلة مع لجنة من هيئة تنظيم قطاع النقل البري، إقامة مشروع مجمع جديد للسفريات بمدينة الرمثا على أرض تملكها البلدية بمساحة 40 دونما بدل المجمع القديم الذي يقع وسط المدينة.
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