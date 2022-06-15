ذهبية وفضيتين للمنتخب الوطني في بطولة جورجيا الدولية لبناء الأجسام

وطنا اليوم_توج المنتخب الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية بـ ٣ ميداليات من بينها ذهبية وفضيتين خلال مشاركته في بطولة جورجيا الدولية.



ونجح لاعب المنتخب الوطني، فادي غياضة، في نيل ذهبية وزنه (٨٠ كغم) في البودي بلدنج فيما حصل لاعبنا ضياء لطفي على فضية فئته (١٧٣ سم).



كما توج “غياضة” بفضية منافسات الاوفر آول في البودي بلدنج.