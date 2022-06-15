أبو السعود يتأهل إلى نهائي جهاز حصان المقابض في البطولة الآسيوية

وطنا اليوم_تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الأربعاء، إلى نهائي جهاز حصان المقابض وذلك خلال مشاركته في البطولة الآسيوية للجمباز والتي افتتحت اليوم تحت قبة أسباير في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى ١٨ الشهر الحالي بمشاركة ١٣٧ لاعباً لاعبة من ٢١ دولة.



وحل “أبو السعود” في المركز الثالث بالتصفيات التأهيلية بمجموع نقاط بلغ ١٤.٨ ليتأهل إلى النهائيات والتي ستقام يوم بعد غد الجمعة.



ويتطلع أحمد أبو السعود للصعود إلى منصة التتويج في البطولة الآسيوية للنسخة الثانية على التوالي حيث كان قد توج بذهبية جهاز حصان المقابض في النسخة الماضية من البطولة الآسيوية والتي أقيمت عام ٢٠١٩ في العاصمة المنغولية أولان باتور.







