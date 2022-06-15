كأس العالم 2022: أربعة منتخبات عربية

وطنا اليوم -تأهلت 4 منتخبات عربية لمونديال 2022 هي قطر والسعودية والمغرب وتونس.

سينطلق كأس العالم 2022 في قطر من21 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بمشاركة 32 منتخباً، وسط توقعات بحضور 1.5 مليون مشجع من كافة أنحاء العالم بحسب ما ذكر منظمون الثلاثاء.

وستكون قطر على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا في مدينة الخور.

ألف “خيمة تقليدية” لاستضافة المشجعين

تعتزم قطر تثبيت “ألف خيمة تقليدية” في الصحراء لاستقبال الزوار خلال كأس العالم 2002 في كرة القدم.

وقال عمر الجابر المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا للمشاريع والارث في لقاء صحافي “سيكون أحد الخيارات المطروحة في الأسبوعين المقبلين”.

وأوضح”هذا مخيّم حقيقي. سنمنح الناس تجربة الصحراء والخيم على الطراز البدوي”.

وستزود الخيم بالكهرباء عبر المولدات والمياه وانظمة الصرف الصحي، لكنها لن تكون مكيّفة.

وسيتم افتتاح مخيّم فاخر من 200 خيمة.

وستُنصب الخيم على شاطئ سيلاين جنوب البلاد على أبواب الصحراء، بالاضافة الى “مواقع أخرى سيُعلن عنها لاحقاً”، بحسب ما أضاف الجابر.

وفيما يقلق عدد الفنادق وأسعارها المرتفعة الجماهير القادمة من الخارج، أشار المسؤول إلى ان هناك”أكثر من 100 ألف غرفة” متاحة.