بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

كأس العالم 2022: أربعة منتخبات عربية

منذ دقيقة واحدة
كأس العالم 2022: أربعة منتخبات عربية

 

وطنا اليوم -تأهلت 4 منتخبات عربية لمونديال 2022 هي قطر والسعودية والمغرب وتونس.

سينطلق كأس العالم 2022 في قطر من21 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022  بمشاركة 32 منتخباً، وسط توقعات بحضور 1.5 مليون مشجع من كافة أنحاء العالم بحسب ما ذكر منظمون الثلاثاء.

وستكون قطر على رأس المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا في مدينة الخور.

ألف “خيمة تقليدية” لاستضافة المشجعين

تعتزم قطر تثبيت “ألف خيمة تقليدية” في الصحراء لاستقبال الزوار خلال كأس العالم 2002 في كرة القدم.

وقال عمر الجابر المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا للمشاريع والارث في لقاء صحافي “سيكون أحد الخيارات المطروحة في الأسبوعين المقبلين”.

وأوضح”هذا مخيّم حقيقي. سنمنح الناس تجربة الصحراء والخيم على الطراز البدوي”.

وستزود الخيم بالكهرباء عبر المولدات والمياه وانظمة الصرف الصحي، لكنها لن تكون مكيّفة.

وسيتم افتتاح مخيّم فاخر من 200 خيمة.

وستُنصب الخيم على شاطئ سيلاين جنوب البلاد على أبواب الصحراء، بالاضافة الى “مواقع أخرى سيُعلن عنها لاحقاً”، بحسب ما أضاف الجابر.

وفيما يقلق عدد الفنادق وأسعارها المرتفعة الجماهير القادمة من الخارج، أشار المسؤول إلى ان  هناك”أكثر من 100 ألف غرفة” متاحة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

21:58

مستهدفات وجدول زمني و مساءلة

21:55

أسعار الذهب تقفز 1,7 في المئة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

21:49

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تغرد عبر التويتر: الأردن شريك أساسي للاتحاد الأوروبي

21:32

عاجل| الفدرالي الأميركي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994

20:57

كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا تكرم طلبتها‎‎

20:56

حفل اداء القسم لخريجي كلية التمريض في جامعة فيلادلفيا‎‎

20:48

الأجهزة الأمنية تحقق في ادعاء حدث تعرض للخطف من قبل 5 اشخاص في العاصمة عمان

20:45

سؤال في الثانوية العامة عن وسوسة الشيطان يشغل السودان

20:36

مدينة صناعية جديدة في الزرقاء

20:32

منتزه زي القومي يتحول الى ملاذ للحيوانات واصحاب السوابق

20:27

لا تفعلها، هي تفعلُها !!

20:23

العيسوي يقدم واجب العزاء بوفاة اللواء المتقاعد صايل الحويطات

20:20

ميدفيديف: من قال إن أوكرانيا ستكون على خريطة العالم بعد عامين !

20:04

السفير الكويتي في الاردن: القادم أفضل

19:51

رسوم الطرق .. رحلة السيارة من عمان للعقبة ذهابا وإيابا نحو 7 دنانير

19:49

ما يتم تداوله حول فرض رسوم على مستخدمي طرق في المملكة هو مقترح مستقبلي ورد في دراسة للبنك الدولي

19:48

الحكومة السورية : مهمة إصلاح مطار دمشق باهضه جدآ وشبه مستحيلة

19:42

العفو الدولية تنتقد منع الاردن عرض فلم Lightyear

19:38

الأردن الجديد : التحول الاستراتيجي في اقليم متغير

19:37

الأمن يحقق في ادعاء حدث تعرضه للخطف في عمان

19:33

مالذي يحدث في هيئة الإعلام ؟

19:31

مديرة أردنية تعتذر لعمال الوطن بسبب تصرف طالباتها

19:30

هولندا و فرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدّعم المُقدّم إلى القوات المسلّحة وقوات الأمن الأردنيّة

19:26

عاجل|اسعاف عدة اشخاص نتيجة حادث إنقلاب مركبة وإرتطامها بالجزيرة الوسطية في عمان

19:25

الملك يؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

19:11

الشريفة نوف بنت ناصر ترعى ندوه حواريه بعنوان عرار الانسان الشاعر في محافظة اربد

18:55

عاجل|انباء عن نشوب مشادات ومحاولة الاعتداء على رئيس بلدية اربد الكبرى في مكتبه داخل مبنى البلدية

18:35

الخبير النفطي عامر الشوبكي: على الحكومة تقديم دعم نقدي بدل ارتفاع المحروقات

18:29

الهيئة العامة غير العادية لـ ” كابيتال بنك” تصادق على زيادة رأس المال لمصلحه صندوق الاستثمارات العامة

17:58

الباحث والمؤرخ الشيخ حامد النوايسه في ملتقى ابناء الكرك

17:49

جامعة مؤتة : السفير الإماراتي يزور الجامعة

17:00

صندوق أبوظبي يدشن مشروعي توسعة صوامع الجويدة والعقبة

16:55

افيف كوخافي رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يهدد بحرب قادمة

16:51

ورشة إقليمية حول دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته

16:49

المولا يفتتح معرض جامعة البترا للفن التشكيلي

16:43

الضمان : مشروع التأمين الصحي ممول بالكامل من الاشتراكات

16:35

المطران دعيبس يدين الاعتداء على كنيسة مأدبا

16:23

أنباء عن طلاق لميس كان صاحبة أغنية “مسيطرة” خلال شهر العسل

16:08

3 قرارات في جلسة مجلس الوزراء.. تفاصيل

16:00

اتفاق بالقاهرة لتصدير الغاز من الكيان المحتل إلى أوروبا عبر مصر

15:53

الأوقاف تنفي إغلاق الأندية الصيفية لتحفيظ وتعلم القرآن الكريم

15:46

قبيلات تزور معلمتي عجلون: سنتخذ الإجراءات القانونية

15:39

ضبط 31 اعتداء كبيرا على خطوط المياه

15:35

  جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تعقد مؤتمرها الأول لربط مشاريع تخرج طلبتها باحتياجات أسواق العمل

15:34

إشهار “تحالف تحفيز” لمتابعة التحديث الاقتصادي والإداري

15:26

الصناعة والتجارة ترد على عبيدات: كيلو الخبز يكلف (55) قرشا

15:18

وفاة زوجة وزير داخلية تونس متأثرة بإصابتها في انفجار غاز بمنزلها

15:12

تشكيل فريق وزاري لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

وفيات

وفاة الاقتصادي الاردني إيليا نقلوفيات الأربعاء 15-6-2022وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم