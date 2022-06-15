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الاشغال المؤقتة لمتهمين حاولوا ادخال مواد مخدرة للأراضي الاردنية

منذ 4 دقائق
الاشغال المؤقتة لمتهمين حاولوا ادخال مواد مخدرة للأراضي الاردنية

وطنا اليوم ـ اصدرت محكمة امن الدولة قرارا يقضي بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة والغرامة المالية عشرة الف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة بحق متهمين حاولوا ادخال مواد مخدرة للأراضى الاردنية .

حيث أصدرت المحكمة قرارها برئاسة القاضي المدني صالح الطراونة وعضوية المقدم القاضي السكري جهاد العتوم والرائد القاضي السكري هيثم الجبور بتاريخ يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٦/١٣ حكمها بحق المتهمين (ه م ه) و (ح ر ر) و (س م ر) و(غ أ أ) و(ن ا ر) (ع و أ) وثبت للمحكمة بأن المتهمين والذين يحملون جنسية عريية تم الاتفاق فيما
بينههم على نقل كمية من المواد المخدرة (حشيش مخدر+ حبوب كبتاجون) من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية وذلك من خلال اجتيازهم الحدود الأردنية السورية وتتفيذا لذلك المخطط وفجر يوم الموافق ٢٠٢١/٩/٨ توجه المتهمين الى الحدود الأردنية السورية وبحوزتهم كمية المواد المخدرة داخل شوالات وبالتنسيق المشترك ما بين الأجهزة الأمنية وقيادة المنطقة العسكرية الشرقية حول تلك العملية تمت مشاهدتهم وتطبيق قواعد الاشتباك من قبل القوات المسلحة الأردنية مع المتهمين عند محاولة اجتياز الحدود والدخول للأراضي الاردنة ممما أدى إصابة احدهم والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة .

داخل شوالات بلغت ٩٠ كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر و ٢٢ الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدر ، وبالنتيجه قررت المحكمة وضعهم بالوضع بالاشغال المؤقتة لمدة خمسة عشر سنة والغرامة المالية عشرة الاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، حيث وجدت المحكمة وبما لها من صلاحية تقديرية ومن خلال وقائع الدعوى بان مدى
جسامة الافعال الآثمة المرتكبة وخطورتها الاجرامية استوجبت الارتقاء بالعقوية مع مراعاة الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة واثرها الكبير على امن وسلامة المجتمع الاردني واستقراره وسلامة افراده وحدوده وبما يساهم في تحقيق مبدأ الردع العام والخاص .

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