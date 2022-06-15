طعمة يتنازل عن كافة مستحقاته المالية للنادي الفيصلي

وطنا اليوم _ محمد عربيات

أكد المدير الإداري السابق للنادي الفيصلي ،ماهر طعمة، أنه تنازل عن كافة مستحقاته المالية المتبقية من النادي الفيصلي.

وبين طعمة في تصريحات لوطنا اليوم، أنه تنازل عن مستحقاته محبة للنادي الفيصلي و جماهيره وتقديرا للظروف المالية التي يمر بها النادي.

ويتوجه طعمة الان في طريقه لمقر النادي الفيصلي، من أجل تسليم كتاب تنازله عن بقية مستحقاته للجنة الموقتة للنادي.

وكان طعمة فد عمل مديرا إداريا للنادي الفيصلي برفقة الجهاز الفني المكون من محمود الحديد و عمار الزريقي و احمد ابو ناصوح ،واستطاع الجهاز الظفر بلقب كأس الأردن الموسم الماضي، و درع الاتحاد الأردني الموسم الحالي.