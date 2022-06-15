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عدنان حمد: المكان الطبيعي للنشامى بين كبار آسيا

منذ 20 ثانية
عدنان حمد: المكان الطبيعي للنشامى بين كبار آسيا

وطنا اليوم:أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، أن المنتخب يسعى ليكون ضمن كبار المنتخبات في آسيا.
وأشاد حمد بأداء المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية، التي اختتمت ليلة أمس، في الكويت، وانتهت بتأهل المنتخب الوطني إلى النهائيات الآسيوية بعد تصدر المنتخب للمجموعة.
وأكد مدرب المنتخب في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بعد الفوز على منتخب الكويت بنتيجة 3-0، أن المنتخب الوطني استحق التأهل بالعلامة الكاملة، مضيفا “قدمنا مباراة كبيرة خصوصا بالشوط الثاني، جئنا للوصول للنهائيات الآسيوية وكانت ثقتنا كبيرة بأنفسنا، ونجحنا في تحقيق هدفنا”.
وقال العراقي حمد “ينتظرنا عمل كبير في الفترة المقبلة للتحضير للاستحقاقات القادمة، هدفنا إعادة منتخب النشامى إلى مكانته الطبيعية بين كبار القارة الآسيوية”.
و أشاد بحسن ضيافة دولة الكويت الشقيقة، وتقديرها وإحاطة منتخب النشامى بالاهتمام والتقدير منذ وصوله وطوال فترة إقامته


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