منتخبنا الوطني يتأهل إلى نهائيات آسيا بالعلامة الكاملة

وطنا اليوم _ محمد عربيات

حقق منتخبنا الوطني، فوزا مستحقا على نظيره الكويتي، في المباراة التي اقيمت على ملعب جابر الأحمد اليوم الثلاثاء، لحسابات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وتسيد منتخبنا الوطني طيلة فترات المباراة واستطاع الوصول لأكثر من مرة لمرمى المنتخب الكويتي، دون أن يهز شباك خالد الرشيدي .

وفي الشوط الثاني استطاع النشامى هز الشباك ،عن طريق اللاعب علي علوان في الدقيقة 62،قبل أن يعزز اللاعب محمود مرضي فوز النشامى بهدف ثاني في الدقيقة 89،ليطلق الروابدة رصاصة الرحمة على الآمال الكويتية بتسجيله هدف ثالث في الدقيقة 95 .

وتصدر النشامى المجموعة الاولى برصيد (9) نقاط، أمام إندونيسيا والكويت (3)، مع استقرار نيبال أخيراً بلا نقاط.

وضمن ذات المجموعة، تلتقي إندونيسيا مع نيبال عند العاشرة والربع مساءً على ذات الملعب.

يذكر أن بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات الست، تتأهل إلى النهائيات القارية والتي تقام صيف العام القادم 2023.