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الفيصلي ينجز تحضيرات الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيسه

منذ 9 ثواني
الفيصلي ينجز تحضيرات الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيسه

وطنا اليوم  _ أنجز النادي الفيصلي، تحضيراته لإقامة حفل كبير عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل، في مقر النادي، بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيسه.

 

 

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد قطيشات، إلى أن الحفل يقام برعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور العديد من الشخصيات الداعمة والمحبة للنادي.

 

 

وأشار قطيشات ، إلى أن اللجنة المؤقتة أنجزت ترتيبات إقامة الحفل، من خلال توجيه الدعوات لعدد كبير من الشخصيات، لافتا إلى أن هذا الحفل يأتي بمناسبة مرور 90 عاما على تأسيس النادي الفيصلي.

 

 

وأضاف: 90 عاما من الإنجازات للنادي الفيصلي على مختلف المستويات المحلية والعربية والآسيوية، يستحق حفلا يليق بعراقة وتاريخ هذا النادي الكبير والمعروف عربيا وآسيويا.

 

 

ولفت رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن الحفل يتوقع أن يدر دعما جيدا للنادي، لافتا إلى أن سعر بطاقة الحفل بقيمة 100 دينار للبطاقة.

 

 

وقال: أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي عن توفر البطاقات الخاصة بحفل النادي بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيسه، بانتظار إقبال محبي النادي لشراء البطاقات دعما لصندوق النادي الذي يسعى جاهدا لتسديد عدد من اللاعبين والمدربين الذين سبق أن اشتكوا ضد النادي، ما تسبب في عقوبة منع فريق الكرة من تسجيل لاعبين جدد.

 

 

إلى ذلك، أكدت اللجنة المؤقتة خلال اجتماعها الذي عقد أمس، أهمية فرق الفئات العمرية في النادي، والتي تحظى باهتمام اللجنة المؤقتة الباحثة عن فرق فئات عمرية قادرة على تحقيق الإنجازات.

 

 

بترا

 

 


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